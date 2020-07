Ana Iglesias, ganadora de 'MasterChef 8': "Pocas cosas me hacen perder la ilusión, hasta lloro sonriendo"

Siempre se ha dicho que el secreto de la cocina es ponerle cariño. Ana Iglesias le pone además una sonrisa. Como esa pizca de sal o de especias que marca la diferencia. El jurado de MasterChef vio en ella una excelente cocinera, humilde, perseverante y medida.

También la audiencia, pues el concurso de La 1 y Shine Iberia ha hecho su final con mayor cuota de pantalla desde 2013, con un 30,3% de cuota y 3.083.000 espectadores. Hablamos con la protagonista, una joyera de 24 años con ganas de aprender más y más.

Ganamos MasterChef, ¿Y ahora qué? Seguimos aprendiendo, es lo que más me apetece, seguir formándome en esto de la cocina. Me apetece muchísimo irme al Basque Culinary Center y a ver qué pasa.

¿Qué une la joyería y la cocina? El nexo de unión es que las dos cosas son arte y si me puedo inspirar haciendo una joya también puedo usar esa inspiración para un plato. Buscaré la manera de unirlo, haciendo platos que sean joyas siempre (risas).

¿Tiene en la cabeza dedicarse a la cocina de manera profesional? Me encantaría, pero no sé si montando un restaurante, es algo que ahora mismo no he pensado, porque primero me quiero formar y empezar la casa desde abajo, pero sí que me veo.

Uno de los platos con los que ganó se llamaba ‘Memoria’ ¿de quién se acordó cuando la declararon ganadora? De mi madre. Porque estaban allí mi padre y mi novio y me faltaba ese trocito familiar que es mi madre. De hecho, el plato de Memoria, el plato principal, estaba inspirado en ella.

¿Cuál es la historia de su familia? Mis padres son de Argentina. Mi padre se vino por trabajo a España y lo dejó con mi madre y pasados cuatro años volvió a buscarla y le preguntó si se quería casar con él. Y sí, así que se vinieron a España y formaron la familia que somos ahora y nos tuvieron a nosotros aquí. Y ahora están felizmente casados.

¿Ya ha pensado dónde va a poner el trofeo? No tengo ni idea, pero en un sitio donde se vea y que me recuerde todos los días que gané Masterchef (risas).

Este año había carácteres muy fuertes, ¿cómo ha llevado la convivencia con los compañeros? La he llevado muy bien. He convivido bien con todo el mundo. Si hay gente con mucho carácter y tú haces por no chocar con ella, puedes no chocar y así ha sido. No me gusta discutir ni meterme en líos y si los hubo, me mantuve al marger.

¿Cómo ha visto toda la polémica con Saray? Saray hizo su concurso a su manera, estoy segura de que no salió como a ella le gustaría, pero lo poco que estuve con ella tuvimos buena relación y dentro de todo lo malo, le deseo lo mejor.

¿Ha hablado con el jurado sobre las dificultades de la restauración con el coronavirus? Sí, hemos hablado de cuando cerraron sus restaurantes. Es una pena todo lo que ha pasado y el mundo de la gastronomía ha sufrido muchísimo y está todo el mundo con ganas de cogerlo con fuerzas y de que se recupere.

¿Cómo fueron los días de confinamiento en la casa de MasterChef? Dedicábamos casi todo el tiempo a practicar en la cocina y luego hicimos tiktoks (risas) tuvimos una parte artística de baile y de hacer tonterías que nos hicieron matar el tiempo y nos reímos mucho entre nosotros.

¿Pierde Ana alguna vez la sonrisa? Rara vez, porque creo que hasta lloro sonriendo (risas). Pocas cosas me hacen perder la ilusión y embajonarme. Creo que con positividad salen las cosas mejor.

Con 24 años ha hecho sus estudios, ha montado su empresa y ha ganado MasterChef, ¿de dónde saca las ganas? No lo sé. Creo que siempre he tenido como referente a mi padre, que nunca de ha rendido, que siempre ha mantenido esa lucha de emprendimiento y a lo mejor por guiarme por sus pasos y sabiendo que mi familia me apoya nunca pierdo las ganas.

Su postre se llamaba Caprichos, ¿cuál es el capricho más caro que se ha dado usted? Pues no soy mucho de gastar cantidades muy altas, solo gasto en restaurantes, yo creo.

Sola en casa, ¿qué se cocina para usted? Soy muy amante de la cocina italiana, me encantan las pastas con todo tipo de salsas, lasañas, risottos, suelo tirar bastante por ahí.

¿Qué tiene la comida que nos hace tan felices? No lo sé, que alguien me lo diga porque llevo 24 años disfrutando con esto. Creo que tiene que ver con compartir algo rico con la gente a la que quieres, con ese momento agradable.

Ana Iglesias, ganadora de 'MasterChef 8', muestra el trofeo. Jorge Paris

¿Era glotona de pequeña? Siempre he sido súper comilona y soy una persona que disfruta muchísimo comiendo y cuando algo me gusta mucho quiero saber cómo se ha hecho eso que me acabo de comer. De ahí viene la curiosidad y el gusto por cocinar.

¿Qué ha incluido en el libro de recetas? Un montón de recetas que han salido en el programa y un montón más que nos inventamos durante el confinamiento. Hay un mix muy bueno. Hay mucha cocina tradicional, platos económicos, fáciles y aptos para todo tipo de personas y que se puedan hacer sin necesidad de utensilios raros.

¿Cómo llevaba el estrés de las pruebas? Me he hecho a ese estrés. Al principio no podía soportarlo y me venía un poco abajo. Luego me hice, supe que eso era a lo que me tenía que amoldar y para alante.

Ha sido una concursante medida, humilde, no ha estado en las broncas… ¿El carácter influye para que el jurado te declare ganadora? El carácter sí que influye en cómo te valoran los jueces, porque al final importa mucho la actitud de la gente. Si el día de mañana quieres montar un restaurante como estés en cocina con tu equipo y tus compañeros te hará ser un buen líder en tu restaurante o tu negocio. Creo que también supieron valorar eso.

Tiene ya casi 70.000 seguidores en el Instagram de su joyería, ¿ya se siente influencer? No (risas) pero estoy supercontenta de que la gente haya podido conocer la marca. Si las redes sirven de algo es para dar visibilidad a cosas que de otra manera no se podría.

Algunas influencers se han puesto sus joyas, ¿se mueve en ese mundillo? Soy muy amiga de María García y Tomás Páramo que son dos influencers y a través de ellos he podido contactar con María Pombo. Hemos tenido una relación profesional, yo le he dado cosas y ella la ha lucido en una fiesta de Dulceida, pero ella no se ha puesto aún mis cosas. Pero algún día la conoceré y a ver (Risas).

DosPrimeras es el nombre de su marca por una canción que un novio le compuso… ¿es Rodrigo, su pareja actual? Sí, sí, es Rodri, por suerte.

¿Cómo ha llevado estar separado de usted? Está muy orgulloso. Fue un poco duro, no sólo por el tiempo que me iba, sino por el confinamiento, porque se hace difícil estar lejos. Pero lo ha pasado como un campeón, se ha alegrado como el que más y ha merecido la pena.

¿Qué fue de la canción? ¿Podemos oírla? Se la tenéis que pedir a él que la saque, si no, no tengo permiso (risas).

“Nunca pensé que ganaría MasterChef”, ha dicho usted. ¿Cuál es el próximo sueño que piensa que no se va a cumplir?

Mi próxima meta es conseguir unificar todas las cosas que he conseguido, la marca y la cocina y montar algo no sé si junto, qué tipo de proyecto, pero me voy a centrar en eso, que como abarque más…