Cultura.- Valenciaport rep més de 1.500 fotografies per a l'exposició-homenatge sobre la pandèmia de Covid-19

Així, en la mostra -que s'emmarca en una campanya promoguda per l'Autoritat Portuària de València (APV)- es podran contemplar imatges enviades per centenars de persones on s'arrepleguen de manera il·lustrativa com s'està fent front a la pandèmia del coronavirus des de diferents punts de vista que reflecteixen aspectes com l'actuació del personal sanitari, el teletreball, el confinament, o l'adaptació a la desescalada.

Valenciaport celebrarà una exposició en l'Edifici del Rellotge amb una selecció d'aquestes imatges que realitzaran professionals de la fotografia com José Aleixandre, José Penalba, Alba García, Antonio Alcaraz, Eva Mañez, José Poveda i Tania Castro. L'exposició tindrà com a comissària per la historiadora de l'art, Ester Medán. A més de les imatges seleccionades pels experts que s'exposaran físicament, s'habilitarà un espai audiovisual on es mostren totes les fotografies que han arribat.

De les més de 1.500 imatges rebudes per l'Autoritat Portuària de València, s'han preseleccionat més de 800 fotografies que poden veure's en una mostra online en la web de valenciaport. Aquesta iniciativa impulsada per l'APV ha rebut "una gran participació de la societat valenciana i posa en valor la relació entre el Port amb la ciutat de València i la comarca de l'Horta d'on procedeixen la majoria de fotos rebudes", destaca la institució en un comunicat.

COL·LABORACIÓ D'À PUNT MÈDIA

A més, À Punt Mèdia també participarà en aquesta exposició amb una sèrie de videos amb testimoniatges que han gravat els equips de la televisió pública valenciana durant la crisi de la Covid-19.

Es tracta d'imatges que mostren la capacitat de l'ésser humà per a afrontar una situació que ens ha canviat la rutina i que mostra la solidaritat i el dolor causat per la pandèmia", conclouen des de l'APV.