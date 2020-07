El verdadero significado de la bandera amarilla en las playas... y no es el que todo el mundo piensa

Hay cosas que se dan por sentadas y no se cuestionan porque se han aprendido así desde la infancia. Con la llegada del verano, la Guardia Civil desmintió uno de estos casos: el verdadero significado de la bandera amarilla en las playas.

Todo el mundo tiene claro que con bandera verde se permite el baño sin problemas, y que con la roja está prohibido. Pero la amarilla, contrariamente a lo que la mayoría piensa, no significa que se permita entrar al agua teniendo mucha precaución.

"¿Sabías que la bandera amarilla significa "prohibido el baño donde el bañista no toque el fondo con la cabeza fuera? ¡Sé prudente!", se lee en una publicación en Twitter de la Guardia Civil. La bandera significa que no nos podemos meter en el agua hasta donde no hagamos pie.