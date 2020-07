Vázquez: "En Segovia cada vez hay menos infraestructuras de todo tipo, no solamente hospitalarias"

Ha sido en el marco de una rueda de prensa celebrada en la sede segoviana del Partido Popular y al hilo de la solicitud, aún sin respuesta, de una reunión por parte de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con objeto de reivindicar la necesidad de una segunda infraestructura hospitalaria en Segovia, algo que si no llegara a concretarse, la edil no descarta el apoyo a las movilizaciones sociales.

"La reunión con Mañueco se va a producir", ha señalado Vázquez, pero como todos los responsables públicos "tiene prioridades", ya que también otros representantes municipales han solicitado cita con el máximo representante de la Junta para diversas cuestiones.

El "diálogo fluido" que estableció el presidente de la Junta en su ronda de contactos con las administraciones locales antes del inicio de la crisis de emergencia sanitaria "se va a seguir manteniendo" y los compromisos a este respecto "se van a cumplir, como ya se están cumpliendo otros compromisos como el aumento de camas UCI o la próxima ampliación de la unidad de Urgencias en el Hospital General".

El también presidente autonómico del PPCyL ha recordado que la nueva infraestructura hospitalaria también es una reivindicación puesta sobre la mesa por los procuradores segovianos del Partido Popular, "porque desgraciadamente es la única provincia que carece de un segundo hospital".

Sin embargo, ha insistido en que el Ayuntamiento de Segovia "no solo tiene que reivindicar a una única Administración". En este sentido, ha hecho referencia a cuestiones de competencia de la Administración General de Estado como el tema del agua en Segovia, la ejecución de otras infraestructuras o las frecuencias del AVE.

Asimismo, y en referencia directa al consenso alcanzado en las Cortes con el pacto por la recuperación económica, el vicepresidente autonómico apunta a la necesidad de alcanzar pactos en el seno de la corporación municipal y ha recordado el pacto presentado por el grupo popular y que no obtuvo el consenso de la Corporación.

UNIDAD DE RADIOTERAPIA

Con respecto a la propuesta socialista de implantación de acelerador lineal en Segovia, Soria, Ávila, El Bierzo y Palencia, que no obtuvo el apoyo de las Cortes, Vázquez ha asegurado que "no se puede poner la máquina del tren antes que las vías, en referencia a que primero hay que ejecutar el búnker y la infraestructura necesaria para después proveer de la maquinaria necesaria para su puesta en marcha"; igualmente el vicepresidente de la Junta ha reiterado que el compromiso con respecto a la Unidad de Radioterapia "se va a cumplir", aunque aún no se han ofrecido plazos.