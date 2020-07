El PSOE veta que el Defensor del Paciente comparezca en las Cortes de C-LM como pedía PP y secundaba Cs

Así se ha decidido en la Comisión de Sanidad celebrada este martes en el Parlamento, en la que en menos de 25 minutos los cuatro votos en contra de los diputados que el PSOE tiene en esta comisión han echado por tierra la propuesta del PP, que con el testimonio de esta asociación pretendía dar cuenta de la situación "bastante preocupante" que presenta la sanidad en Castilla-La Mancha.

Así lo ha aducido el parlamentario 'popular' Juan Antonio Moreno Moya, que ha iniciado su intervención denunciando que el PSOE haya incumplido los plazos que marca el Reglamento para celebrar esta comisión, pues tendría que haberse celebrado en febrero, tras ser calificado por la Mesa de las Cortes en enero.

Ha insistido en que con esta comparecencia, su partido no pretendía otra cosa que dicha asociación informase de la memoria del ejercicio 2019, que, entre otras cosas, desvela que en la región, a cierre de ese ejercicio, había 36.772 personas esperando para ser sometidas a una intervención quirúrgica, siendo la castellanomanchega la quinta comunidad con mayor número de pacientes en cola para ser intervenidos.

"Esa situación nada tiene que ver con la actual, pues esa lista de espera se ha incrementado en un 20% en los últimos meses, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, hasta elevarse a 44.320 personas", ha lamentado el diputado del PP, que ha añadido que el Gobierno regional ha admitido que esos datos no son definitivos por la afección que el coronavirus ha tenido en la red hospitalaria.

Además, ha proseguido, según el Defensor del Paciente a 31 de diciembre de 2019 Castilla-La Mancha era la segunda región en demora de cirugías, con 149 días de media. "Esto debe tener alguna explicación y creemos que la opinión de esta asociación, que recoge la de los pacientes, es muy oportuna y su aportación vital para poder mejorar el servicio de salud de Castilla-La Mancha", ha alegado Moreno Moya, que ha añadido que el Defensor del Paciente ya ha comparecido en otros parlamentos como el andaluz.

Así las cosas, ha señalado que dicha memoria recoge que en Castilla-La Mancha en ese año 2019 se registraron un total de 630 denuncias -238 en Toledo, 149 en Ciudad Real, 107 en Albacete, 103 en Guadalajara y 33 en Cuenca- siendo el Complejo Hospitalario de Toledo, el Universitario de Albacete, el General de Ciudad Real, el de Guadalajara y el de Talavera de la Reina los que más casos registran.

Según el Defensor del Paciente, ha continuado el diputado del PP, Castilla-La Mancha es la cuarta región con "peor" servicio sanitario y la séptima con más denuncias de todo el territorio nacional. "Por ello, entendemos que es importante escuchar cuáles son las quejas de los pacientes, a través de esta asociación, que puede aportar soluciones a nuestro servicio de salud".

De su lado, el diputado David Muñoz Zapata, tras asegurar que Ciudadanos es partidario de dar "la máxima transparencia" y no limitar nunca ninguna comparecencia en el Parlamento regional siempre que lo permita su Reglamento, ha admitido que "querer traer al Defensor del Paciente puede sonar raro" por tener esta asociación una "tipología distinta", pero, tirando del Reglamento de las Cortes, ha recordado que éste en su artículo 54 contempla "la comparecencia de cualquier persona jurídica, física o entidad con independencia de su objeto fundacional y sus fines".

Por ello, ha asegurado que a su formación le parece "oportuna" la comparecencia de dicha asociación, "que se dedica a reclamar responsabilidades", para que "explique lo qué tenga que explicar", más en una situación como la actual, donde no se ha salido de una pandemia y una crisis que ha provocado unos efectos sanitarios "terribles".

VISIÓN PARCIAL

Por último, el parlamentario socialista José Antonio Contreras, que tras denunciar el diputado 'popular' retraso en la celebración de esta comisión ha defendido que las Cortes, ante la llegada de la pandemia, han tenido que priorizar la celebración de éstas pero el Parlamento ya está recuperando normalidad, ha desechado la presencia del Defensor del Paciente al tratarse de una agrupación privada de abogados que tiene una "visión parcial".

"Esta entidad de abogados cuyo fin es denunciar supuestas negligencias médicas en sanidad emite opiniones que se extraen de las reclamaciones que les llegan. Son parciales, no buscan profundizar, no usan cifras oficiales, a diferencia de otras instituciones como la del Defensor del pueblo", ha alegado.

Por ello, y luego de recordar que ya se ha creado una comisión de estudio por el COVID-19 en la que se podrá escuchar a los profesionales que se dedican a la sanidad pública, Contreras ha concluido que su formación no ve necesario que una asociación privada de abogados comparezca en las Cortes, votando por tanto en contra.

EL MIEDO DE PAGE

De su lado, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, poco después de que la Comisión de Sanidad diera carpetazo a la petición de su partido, se ha preguntado qué miedo tiene el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, a que el Defensor del Paciente comparezca en las Cortes regionales. "En estos momentos de crisis escuchar es fundamental", ha indicado.

Preguntado por los medios por esta cuestión, tras recordar que este lunes la Mesa de las Cortes no admitió la Comisión de Estudio sobre el COVID-19, Núñez ha dicho que Castilla-La Mancha no está para burocracias ni "papeleos", sino para tomar medidas firmes y concretas con dinero "encima de la mesa" para ayudar a quien más lo necesita.

"El PSOE vive anclado en la burocracia y en querer alargar los procedimientos porque en el fondo no quiere escuchar a los castellanomanchegos y si quisiera hacerlo hubiera aceptado la comparecencia del Defensor del Paciente", ha incidido el líder del principal partido de la oposición, para quien "lo peor" es que el PSOE no quiere escuchar y luego Cs "sale atacando a los colectivos y eso no es de recibo".