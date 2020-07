Mendia (PSE) pide a PNV y EH Bildu que digan si se plantean una coalición nacionalista para avanzar en soberanía

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Mendia ha considerado "curioso" que, en esta campaña, "todos miren" al PSE-EE, a la hora de hablar de pactos. "Lo bueno de eso es que demuestra que el Partido Socialista es el centro de esta campaña, el partido que aporta sensatez y moderación a la política vasca, y es el cauce central de los acuerdos en este país, pero nosotros tenemos muy claro que queremos hacer políticas de izquierdas, progresistas en el Gobierno en el que estemos", ha manifestado.

Pero, además, los socialistas vascos pretenden que ese Ejecutivo en el que "puedan estar o no, tenga unas bases éticas". "Lamentablemente, en Euskadi se está todavía muy lejos de que podamos compartir Gobierno con EH Bildu. De todas maneras, EH Bildu ya ha dicho que no va a votar a Idoia Mendia como Lehendakari y yo también he dicho que yo no votaría a Maddalen Iriarte como candidata a lehendakari", ha manifestado.

Por ello, ha emplazado a los demás partidos a que "digan la verdad, que están muy callados y nadie les está señalando". "Todavía no he escuchado a EH Bildu ni al PNV decir que rechazan una coalición nacionalista para avanzar en soberanía y en ese nuevo estatus jurídico que reclaman ellos para el futuro de Euskadi", ha apuntado.

Además, ha remarcado que "está claro que votar a Podemos es votar a Bildu". "En estos últimos cuatro años, en el Parlamento Vasco, han estado haciendo la misma política", ha subrayado, para apuntar que, sobre todo, el partido morado "va a rebufo" de la coalición soberanista.

La líder del PSE-EE ha recordado su compromiso de hace cuatro años de "emplear todos los votos a los socialistas en el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad y moderación", lo que, a su juicio, se ha conseguido en la pasada legislatura. "Se han podido hacer políticas públicas buenas, pero, después, ha venido la pandemia y, en el tema de empleo y crecimiento económico, hemos vuelto al casillero de salida", ha dicho.

Idoia Mendia ha explicado que no son "baladí" los acuerdos que alcanzan los socialistas vascos, estén en el Gobierno o en la oposición, que "van siempre a reforzar lo público". "Somos un partido responsable, que sabemos gobernar, pero también hacer oposición a la altura de las circunstancias, apoyando todo lo que sea bueno para el país y la mayoría de la gente", ha asegurado.

SOBERANISMO

En cuanto al tema soberanista, Mendia ha destacado que, en el programa del PNV, "viene nuevamente una consulta y todos los ingredientes del estatus" que pactó con EH Bildu en la pasada legislatura.

"A mí me gustaría saber si el candidato a Lehendakari del PNV (Iñigo Urkullu) tiene también eso en la cabeza porque, en estas circunstancias de crisis económica y social, en el que toda Europa y el mundo está intentando subirse a un tren, no podemos perder el tiempo en consultas, en debates identitarios, que son muy viejos, legítimos de los partidos que los sientan como su ideología, pero el conjunto de la sociedad necesita que la economía resurja, que el empleo vuelva a florecer, modernizar nuestras industrias y todos los sectores económicos", ha subrayado.

Por ello, Idoia Mendia ha afirmado que qiere explicar en esta campaña que "está mucho en juego" el próximo 12 de julio y que se necesita un Gobierno "fuerte, con una hoja de ruta muy clara".

La secretaria general del PSE-EE cree que su partido "ha ido recuperando la confianza de los ciudadanos", y ha realizado un llamamiento a la participación.

"Quiero pedir el voto al Partido Socialista porque somos un partido reconocible. La gente sabe que, cuando estamos en los gobiernos, estamos centrados en lo importante, en la agenda de las preocupaciones de la gente. Buscamos la moderación y la estabilidad, y es lo que necesitamos en estos tiempos", ha indicado.

A su entender, "no necesita crispación, sino gente moderada, sensata, que se ocupe de las cuestiones que preocupan a la gente, la vivienda, la educación, la sanidad y la movilidad". "Por eso, es importante que el próximo domingo la gente vaya a votar muy temprano o a última hora, pero que vayan porque nos jugamos el futuro y una salida de esta crisis, más justa, sin dejar a nadie atrás", ha apuntado.

SALIDA DE LA CRISIS

La líder del PSE-EE ha diferenciado la gestión de esta crisis y la de 2008 porque ahora, con el Gobierno de Pedro Sánchez, "se ha rescatado a las personas y no a los bancos, como hizo el PP". Además, ha recordado que Europa ha dado "una respuesta mucho más social" y ha destacado que en julio se aprobará, probablemente, un fondo de la Comisión de Europea de "miles de millones de euros que va a inyectar liquidez a todos los países y, a través de España, llegará también a Euskadi una parte".

"Luego, las empresas vascas van a tener oportunidades de montarse proyectos estratégicos de digitalización, de transición ecológica, en las que estamos muy bien posicionados y nos va a permitir un desarrollo económico de nuestra Comunidad Autónoma y, por lo tanto, generación de empleo", ha remarcado.

Pese a la caída de la recaudación en Euskadi, ha indicado que hay que sostener los servicios públicos, por lo que habrá que "acudir al endeudamiento". Ello, sumado a los fondos europeos y a los que el Gobierno de España enviará de los 16.000 millones, propiciará, a su juicio, que la Comunidad Autónoma Vasca pueda "afrontar este primer embate de la crisis de la Covid, con las cuentas públicas en buenas condiciones, sin necesidad de hacer ningún recorte" y sin "necesidad de hacer un análisis a tropezones de la fiscalidad", como algunos proponen.