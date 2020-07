Detinguda una dona amb 12 grams de cocaïna en la seua borsa i una altra en patinet amb speed i èxtasi a Sant Joan

La primera detenció es va produir dimecres passat quan una patrulla de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil de Sant Joan va procedir a identificar una dona que, en adonar-se de la presència dels agents, va començar a mostrar una actitud de cert nerviosisme, segons ha informat l'Institut Armat.

En verificar les seues pertinences, se li va trobar, en l'interior de la seua borsa personal, 12,5 grams de cocaïna, repartits en 16 embolcalls individuals, llests per a la seua venda, així com també 1,5 grams d'haixix i 130 euros, en bitllets de divers valor.

Els agents, en sospitar que la dona traficava amb substàncies estupefaents, van sol·licitar a l'Autoritat Judicial l'entrada i registre de la seua vivenda. En aquest registre van ser intervinguts 49 grams més de cocaïna, de gran puresa, nombrosos útils i efectes per a la manipulació i distribució de la mateixa, així com també 1.500 euros en efectiu i una televisió de 70 polzades, dels quals no va poder acreditar la seua legal procedència.

La detinguda, de 34 anys, ja ha sigut posada a la disposició de l'autoritat judicial, qui ha decretat el seu ingrés provisional a la presó, sense fiança, a l'espera de juí.

Així mateix, a la fi del passat mes de juny agents de seguretat ciutadana van donar l'alt a una dona que circulava a gran velocitat per la via pública en un patinet elèctric. Després de ser identificada, es va procedir al registre de les seues pertinences, i li van trobar 12 grams d'speed i 4 d'èxtasi, per la qual cosa va quedar detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública (tràfic de drogues).

La dona, també de 34 anys, ha sigut posada a la disposició de l'autoritat judicial, quedant en llibertat a l'espera de juí.