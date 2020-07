Cs C-LM pide al PP que "deje la trinchera ideológica" y la "mentira" y "acate las normas" y el Reglamento de las Cortes

En rueda de prensa, Ruiz se ha referido al hecho de que el PP diera por hecho que su comisión iba a ir el próximo jueves al pleno de las Cortes antes de que la Mesa calificara este asunto y, ha recordado que a Cs le pasó cuando presentó su comisión de estudio sobre la despoblación, que no entró a la sesión plenaria que querían, y entonces decidieron esperar y volver a llevarlo a la Mesa de las Cortes para que se calificase "y después entró".

De ahí que haya criticado "el menosprecio a la inteligencia de los castellanomanchegos y la beligerancia y el ataque continuo que traer el PP", cuando lo que debería hacer es, ha instado, "cumplir el Reglamento". Ha reiterado que cuando la formación naranja presentó su comisión de estudio de la despoblación "el PP entendió que no tenía que ir a ese pleno" y Cs "no dio una rueda de prensa diciendo que el PP tumba la despoblación, no dijo que el PP y el PSOE intentan ocultar el problema".

"Simplemente hay unas normas y las teníamos que cumplir", ha reiterado, agregando que su grupo parlamentario lo que hizo entonces "fue callar, acatar las normas, cumplir el Reglamento y presentarlo en la siguiente Mesa para que se calificara y fuera a pleno". "No hay más historias", ha añadido, lamentando la "crispación" y el "ataque perpetuo, continuo" que practican los 'populares', porque esa "no es la solución".

Desde Ciudadanos han pedido moderación y verdad y "que no se tome el pelo a los ciudadanos contando cosas que no son", ha subrayado Alejandro Ruiz, que ha criticado, de otro lado, que el PP denomine comisión de estudio "a lo que ha presentado en las Cortes" cuando se trata, a su juicio, "de una comisión política de blanqueo del propio PP".

Según el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el PP quiere llamar a las Cortes "a todo tipo de asociaciones y colectivos afines y controlados por las redes del PP", preguntándose en este punto "qué es lo que se pretende" esta formación política y lamentando que su interés es "reventar todo lo que hacen las Cortes" y "reventar también cualquier comisión de estudio".

En cuanto a la comisión de estudio sobre el COVID recogida en el pacto por la reconstrucción firmado por Junta, PSOE y Cs, Ruiz ha señalado que con ella se intenta buscar "respuestas" pero "no sacar rédito político y traer beligerancia a las Cortes".

Dicho esto, ha vuelto a instar al Partido Popular a que "se sume al acuerdo, a la moderación" y si no le gusta "cómo está establecido el pacto o cualquier situación puntual que lo diga" pero que "deje la trinchera ideológica y esa teoría de la beligerancia y sobre todo de la mentira".