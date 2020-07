El alcalde de Burela apunta a una reducción de los contagios e insiste en reclamar coordinación en A Mariña

En declaraciones a Europa Press tras haber mantenido contacto con las "autoridades sanitarias de Burela, Llano ha destacado que están "colaborando y compartiendo" con ellas el trabajo en el marco de este brote. "Estamos trabajando muy duro para romper la cadena de contagios", ha subrayado.

Este alcalde ha comentado que si bien hace un par de días se detectaron "22 positivos", ha apuntado que en los últimos datos que le han pasado se han contabilizado "cinco positivos", lo que ha calificado de "bueno" porque "se están reduciendo los contagios". "A ver si es buena señal", ha apostillado, para manifestar que "hoy (martes) es esperanzador e igual mañana no".

El regidor de Burela, municipio que concentra "un 50%" del más de centenar de casos detectados en este brote, ha destacado que se realizan "120-130 PCR diarias" y ha insistido en la importancia de trabajar conjuntamente para "romper la cadena de los contagios". Tras insistir en que los "últimos datos son positivos" ha apostado por "esperar a ver la tendencia".

CINCO DÍAS

Por otra parte, el alcalde de Burela ha vuelto a criticar los cinco días de cierre de A Mariña por este brote "cuando lo lógico es poner 14 días", ha comentado en relación al periodo establecido de dos semanas durante el estado de alarma.

Asimismo, ha reiterado que "no se dan las condiciones sanitarias al 100% para que se puedan celebrar las elecciones" autonómicas este domingo 12 de julio.

Al respecto, ha incidido en que hay "unas 500 o 600 personas confinadas en Burela" que "pueden ir a votar" y se ha preguntado "quién responde por estos confinados" y los controlará al acudir a emitir su voto.

Por todo ello, ha reiteriado que los alcaldes de A Mariña quieren "coordinación de la Xunta y responsabilidad directa" de ésta y que no se delegue en los alcaldes la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas por este brote en esta comarca. "Vivía del Gobierno central y ahora, que es responsable directo, lo deja a los alcaldes", ha criticado.

"Es una responsabilidad muy grande que no puede ser", ha afirmado el alcalde de Burela. "No podemos asumirlo, no tenemos medios", ha sentenciado, para puntualizar que "Burela tiene Policía Local, pero O Valadouro y Ourol, no", entre otros municipios de A Mariña.

Con todo, ha concluido que lo que interesa es "la cuestión sanitaria", a ver si "evoluciona bien" lo que, a su juicio, "sería una buena noticia porque también preocupa la situación socioeconómica".