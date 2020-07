Sobre les 09.45 hores, s'ha produït un accident entre un camió de mercaderies perilloses i una furgoneta en la carretera CV-83, en elterme municipal d'Elda, segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Fins al lloc dels fets s'ha mobilitzat una unitat del SAMU, una unitat de SVB i l'helicòpter medicalitzat amb base en la província.

Com a conseqüència de l'accident hi ha dos ferits de diversa consideració que estan sent assistits pels servicis mèdics.