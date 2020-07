Miley Cyrus reconoce que Cody Simpson está siendo el mejor apoyo para su sobriedad

En cuanto acabe el verano, Cody Simpson y Miley Cyrus llevarán un año saliendo. Para el cantante australiano es en realidad un sueño hecho realidad, porque ya confesó en 2015 que la artista de éxitos como Wrecking ball era su crush (algo así como un flechazo, un amor platónico, la persona por la que te desvivirías). Pero eso no quita que Cyrus sea una persona de carne y hueso y que tenga sus problemas, lo que hace que Simpson esté muy pendiente de ayudarla en todo momento.

Sobre todo, en algunos de los problemas que la también actriz de 27 años ha reconocido abiertamente. En concreto, con la bebida. Cyrus reconocía recientemente que llevaba el último medio año sin probar gota de alcohol ni fumar marihuana, algo para lo que ha sido fundamental, se sabe ahora, su compañero actual.

"He estado sobria los últimos seis meses", aseguraba en una entrevista con Variety, afirmando también que este acercamiento a un estilo de vida más saludable comenzó después de su operación de cuerdas vocales en noviembre del años pasado.

La artista se dio cuenta de que debía centrarse en su salud y así lo está haciendo apoyada en Cody Simpson, que no está permitiendo que Cyrus caiga de nuevo en antiguos vicios como el alcohol o el consumo de estupefacientes, tal y como ha revelado el entorno cercano.

"Miley está realmente feliz de salir con Cody. Él es un chico sobrio que sigue un estilo de vida muy saludable y eso ayuda muchísimo a que ella continúe sobria también", han desvelado varias personas del entorno de la pareja a la revista People.

Esto mismo se ha podido ver en uno de los más recientes TikTok de la pareja. Han compartido una increíble coreografía que ambos se han preparado mientras bailan la hiperconocida canción Gonna make you sweat, cuyo título puede que no diga nada dado que es más conocida por la frase más repetida: "¡Everybody dance now!".

Ambos, en el jardín de su casa, en bañador y bikini y muy risueños se montan su propia fiesta dado que, como reza la descripción del vídeo: "Si no podemos volver al trabajo... ¡volvamos a partirlo!".