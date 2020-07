La Covid dispara un 20% les ajudes alimentàries

El nombre de persones que sol·liciten ajuda alimentària s'ha incrementat en un 20% en la Comunitat Valenciana a causa de la situació d'emergència social i econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19. Així ho indica Creu Roja, que participa en el Programa 2020 d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides posat en marxa des del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

Aquest programa es desenvolupa en tres fases, dues d'elles enguany i la tercera durant el primer trimestre de 2021. En aquesta primera fase es reparteixen, de manera gratuïta, en la Comunitat Valenciana 2.460.311 quilos d'aliments (1.304.701 quilos a la província d'Alacant, 324.670 en la de Castelló i 830.940 quilos en la de València). El preu dels aliments repartits ascendeix a 1.873.186 euros i amb ells es beneficiaran 138.381 persones (81.823 de la província d'Alacant, 16.368 de la de Castelló, i 40.190 de la província de València).

El programa, cofinançat en un 85% pel Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i en un 15% pel pressupost nacional, inclou la distribució total de més de 88,4 milions de quilos d'aliments. La cistella inclou productes com a oli d'oliva, pasta, conserva de carn (magre), tomaca fregida, arròs, fesols cuits, llet sencera UHT, tonyina i sardines en conserva, galetes, macedònia de fruites i fruita en conserva, batut de xocolate i potets infantils de fruita i de pollastre.

Es tracta d'aliments bàsics, variats i nutritius, i a més poc peribles, de fàcil transport i emmagatzematge. Aquests productes s'entreguen i reparteixen a través de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (Fesbal), així com dels centres provincials de Creu Roja.

Aquestes dues entitats, a través dels seus 6 centres d'emmagatzematge i distribució, reparteixen els aliments entre les 488 organitzacions associades de distribució que participen en el programa en la Comunitat Valenciana (261 a Alacant, 75 a Castelló i 152 a la província de València).

La delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, va visitar ahir el Centre d'Emmagatzematge i Distribució d'Aliments de Creu Roja a València, amb motiu de la primera fase del Programa 2020 d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides.

A la visita també van assistir el subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio, així com el vicepresident i el coordinador autonòmic de Creu Roja en la Comunitat Valenciana, Francisco Galvañ i Miguel Ángel Rodríguez, respectivament.

Durant la visita, Gloria Calero va voler “agrair als representants de les organitzacions associades la labor social que realitzen”, així com “l'esforç altruista” que comporta en moltes ocasions el repartiment d'aliments entre les persones més desfavorides.

Hui més que mai, va assenyalar la delegada del Govern, després de la crisi sanitària, social i econòmica generada per la Covid-19, “aquesta iniciativa cobra una especial rellevància”. La delegada també es va referir a l'estricte compliment de les indicacions de les autoritats sanitàries, pel que fa a les mesures d'higiene i neteja en els magatzems i en la planificació dels repartiments de l'aliment a les persones més desfavorides per a evitar contagis.

Dificultats durant la crisi

Moltes organitzacions de repartiment van tindre dificultats per a fer arribar els aliments a les persones beneficiàries durant la crisi sanitària. Entre els principals problemes cal destacar que els membres de les entitats pertanyen principalment al col·lectiu de risc de les persones majors i que no disposaven d'equips de protecció EPI. Davant aquesta situació, Creu Roja va desenvolupar un pla de suport per a totes les organitzacions que no podien assumir aquests repartiments i se'ls va donar suport en la logística.

En xifres

2,4 milions de quilos d'aliments es reparteixen en la Comunitat en aquesta primera fase del programa d'ajuda alimentària.

1,8 milions d'euros és el valor dels aliments repartits en la primera fase.

488 organitzacions associades reben els aliments de Creu Roja i la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments.

54% dels aliments es reparteixen a la província d'Alacant. Un 33% a València i la resta a Castelló.