Las pasiones turcas dan el salto al 'prime time' televisivo con 'Mujer'

Amor, superación, traición, perdón... Son los ingredientes de Mujer, una producción turca que ha sido vendida a más de 65 países –entre ellos, Estados Unidos, México o Brasil–, que ha recibido varios premios internacionales y que Antena 3 emite este martes en prime time en lugar de hacerlo en Nova, canal en el que se emitirá regularmente las próximas semanas y en el que este tipo de series han adquirido gran popularidad.

Mujer comenzó a emitirse en el año 2017 en la cadena Fox Turquía y está basada en el drama japonés Woman: my life for my children–adaptación, a su vez, de una novela del escritor Yuji Sakamoto–, cuyos creadores son los mismos de Madre.

La protagonista de la serie es la actriz Özge Özpirinçci (Te amaré toda la vida), que interpreta a Bahar, una joven viuda con dos hijos pequeños que se muda a un barrio muy pobre para iniciar una nueva vida. A esto le ayudarán su joven vecina Ceyda, una mujer de mala reputación, y amigas y compañeras de trabajo como Yeliz.

La dirección corre a cargo de Merve Girgin Aytekin y Nadim Güç; Mujer fue lo más visto del día en todas sus emisiones en su país natal y fue la serie de mayor éxito de su canal en 2018. En el reparto están también los actores Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar y Seray Kaya