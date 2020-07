Una concursante de '¡Ahora caigo!' deja boquiabierto a Arturo Valls por no conocer una canción: "¿No te suena?"

Día a día, los concursantes de ¡Ahora caigo! no dejan de sorprender a Arturo Valls, ya sea por sus dotes en sus profesiones, sus aficiones, sus conocimientos o su desconocimiento, como le pasó este lunes.

Tati y Kas se enfrentaron en la prueba 'Adivina' para averiguar una canción mientras el presentador les iba dando pistas poco a poco. "La primera es para ti Tati: De una banda inglesa", señaló Valls.

La concursante contestó que "AC/DC", pero la respuesta fue errónea y el turno pasó a su rival: "Música rock", fue la siguiente pista que le facilitó el presentador. Kas apuró sus cinco segundos sin saber la respuesta.

"Bandas inglesas que hagan rock no hay, ahora mismo no me vienen", ironizó Valls, pasando el turno a Tati con la pista "dura casi seis minutos", pero la joven admitió que "ni idea".

El valenciano le dio la siguiente pista al concursante: "Una película lleva su título", entonces Kas adivinó la respuesta: "Bohemian Rhapsody", provocando el aplauso del público presente en plató del concurso y un baile de alegría por su parte.

Tati y Kas, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Tras descubrir el resto de pistas, llegó el momento que dejó boquiabierto a Valls, y fue cuando Tati confesó que no le sonaba de nada la canción: "Es que a mí el rock...", se defendió.

"Queen si me suena, pero Freddie Mercury...", afirmó la joven mientras Valls la despedía segundos antes de abrirse la trampilla del programa y hacer desaparecer a la concursante: "Que tengas mucha suerte", la deseó el presentador.