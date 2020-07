Tu horóscopo diario: martes 7 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 7 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy pasas por algún rato algo más relajado y tranquilo ya que a pesar de muchos obstáculos, estabas empezando a tener mucho trabajo y cierto grado de estrés. Procura distraerte y relajarte lo más posible con todo aquello que te apasiona. Busca la belleza.

Tauro

Estás muy volcado en el trabajo, en especial si tienes negocios propios que necesitan ese impulso ahora. Pero debes confiar, porque evitarás errores sobre la marcha y de manera muy inteligente, y solventarás problemas, lo que te hará respirar hondo.

Géminis

Calcula bien el tiempo, ya que hoy puedes sufrir retrasos y eso te hará quedar mal delante de jefes o superiores. Si explicas lo que te ha ocurrido con tranquilidad y sin agobio, te sentirás mejor y tu imagen no quedará dañada, no temas.

Cáncer

Si surge hoy un problema con un asunto legal o de negocios, la intervención de una tercera persona puede cambiar esa situación, poniéndola a tu favor. Utiliza la calma, sin precipitarte lo más mínimo. Cuanto más temple tangas, mejor saldrá todo.

Leo

Comienzas una etapa de descanso, quizá de vacaciones, que es algo que te estaba haciendo mucha falta desde todos los puntos de vista, pero quizá más en el mental. Disfrutarás con intensidad de ello y comenzarás a regenerar una parte de ti intangible.

Virgo

En un aspecto emocional de tu vida se va a producir un giro muy favorable para ti que no te esperas para nada. Te darás cuenta, por fin de un hecho importante y te explicarás algo que pasó hace tiempo y que no entendiste entonces. Todo se aclara en tu mente.

Libra

Hoy alguien te hace llegar una información interesada. Ten cuidado con todo lo que recibes por las redes sociales o incluso lo que lees porque hay muchas cosas que no son ciertas y que pueden confundirte. Si se trata de algo comprometido, no tomes decisiones aún.

Escorpio

Escucharás algo que te va a llevar a un lugar especial, quizá una música que te trae buenos recuerdos o que tiene mucha belleza en sí misma y que te traerá una sensación de paz y de felicidad. Déjate llevar por todas esas sensaciones que te reconfortan.

Sagitario

No te sentará nada mal sincerarte con una persona de tu confianza. Todo eso que guardas en tu interior debe de salir ahora para sentir una liberación interior que es muy necesaria en este momento. Cuando lo hayas contado, te sentirás mucho mejor.

Capricornio

No debes mostrar orgullo en las relaciones afectivas o con tu pareja porque podría producirse un alejamiento o una situación tensa y eso no facilita el buen entendimiento que necesitas ahora. La humildad es mucha veces la mejor de las armas.

Acuario

No creas que es tan difícil perdonar a alguien que crees te ha hecho daño, incluso si es cierto. Ser clemente es un ejercicio de la voluntad y si lo haces, sentirás mucha liberación. Pruébalo y verás que no es nada negativo y que no pierdes nada haciéndolo.

Piscis

Haz caso a una persona que te indica que vivir el presente es lo más importante, incluso si trabajas para el futuro, para lo que está por llegar. Todo se puede combinar, pero aprovecha lo que tienes. Alguien te hace sonreír mucho con wasap.