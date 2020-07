12J.- Lastra traslada su solidaridad a los vecinos de A Mariña: "Van a tener un gobierno respaldándolos"

En un mitin en Ferrol para apoyar la candidatura del socialista Gonzalo Caballero a la Presidencia de la Xunta, Lastra ha asegurado que estos ciudadanos "van a tener a un gobierno respaldándolos".

"Vamos a salir como comunidad, vamos a salir todos juntos, lo vamos a hacer", ha manifestado en un acto en el que el que Gonzalo Caballero ha vuelto a mostrar su preocupación por la situación. "Hay más de 100 personas contagiadas, más de 1.000 personas aisladas, 70.000 gallegos tienen que permanecer dentro de A Mariña", ha indicado.

A este respecto, ha vuelto a pedirle al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que informe públicamente y en la Deputación Permanente del Parlamento de Galicia del rebrote. "Necesitamos toda la transparencia, necesitamos a un presidente de la Xunta que diga la verdad", ha sostenido.

Asimismo, ha criticado que los alcaldes y alcaldesas de esta zona no cuenten con los datos suficientes por parte del Gobierno gallego y ha rechazado también que la Xunta, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG) intente trasladarles la autoridad cuando "ellos no tienen las competencias".

"El Gobierno de la Xunta tiene las competencias en materia de sanidad, de salud pública y tiene que tomar las medidas necesarias y explicar con claridad lo que está haciendo, por qué no se tomaron medidas antes y los motivos por los que se plantea un confinamiento de cinco cías", ha asegurado.

"No quiero pensar que alguien está intentando minimizar la gravedad para intentar llevar adelante un proceso electoral que no tenga todas las garantías", ha indicado Gonzalo Caballero, que ha vuelto a afirmar que "parece que no se dan las condiciones óptimas para que las elecciones se puedan celebrar con normalidad".