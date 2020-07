Ferreras critica a Podemos por su vídeo contra Vicente Vallés: "Me parece un error y una catástrofe"

Antonio García Ferreras ha criticado este lunes en Al rojo vivo el vídeo de Unidas Podemos cargando contra el periodista Vicente Vallés, y ha manifestado su desacuerdo con la actitud del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y del portavoz de su partido en el congreso, Pablo Echenique, ante la situación.

Echenique declaró el pasado 4 de julio que "lo que le pasa" al periodista de Antena 3 es que "le produce sarpullidos que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el Gobierno". "Está en su derecho, pero que no lo llamen ‘informativos’", apuntó en Twitter, donde compartió un vídeo que repasaba "los grandes momentos de Vicente Vallés contra Podemos".

La actuación del partido liderado por Iglesias, que ha generado un gran revuelo a lo largo de estos días, se ha debatido en Al rojo Vivo. "Me parece un error y una catástrofe, ellos sabrán", ha valorado el presentador, que también ha aprovechado para calificar de "indiscutible" el hecho de que "las cloacas existen y han actuado contra Podemos".

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 4, 2020

Por su parte, la periodista Ana Pastor también ha sido crítica con Unidas Podemos. "Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el Gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a Vicente Vallés", ha expresado a través de un tuit.

El propio Iglesias también se refirió a Vallés de forma velada en una entrevista en RNE: "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir que, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuviera en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente".

Esta declaración de Iglesias tuvo respuesta, horas después, por parte del periodista, al indicar que el vicepresidente había cargado contra “medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista”.