Oltra valora "flexibilitzar" les mesures sanitàries i de prevenció en residències de majors

Oltra s'ha reunit aquest dilluns amb representants d'entitats i sindicats del sector de persones majors i de persones amb diversitat funcional, que, segons ha explicat la vicepresidenta, han sol·licitat a la Conselleria una flexibilització de les mesures per a poder ampliar l'aforament al 75% i obrir la possibilitat que els ancians puguen realitzar eixides vacacionals amb els seus familiars "amb totes les mesures de seguretat".

El col·lectiu ha sol·licitat una revisió de les mesures, que passaria per una major flexibilització, l'ampliació de l'aforament fins al 75% en les residències i l'obertura de les cafeteries dels centres de majors, sempre separades de la seua activitat.

Oltra ha assenyalat que ha faltat per perfilar algun matís però ha defès que els representants del sector estan d'acord en "pràcticament" tots els aspectes. "Hi ha un acord generalitzat en la prudència que hem de tindre i que els majors són les persones més sensibles", ha assenyalat la vicepresidenta, i ha afegit que és un àrea "a preservar i cuidar en les decisions".

Preguntada per les visites en les residències, segons Oltra, els representants del sector han traslladat que no s'ha registrat un elevat nombre de visites de familiars i que "en moltes ocasions" el "problema" és que "no reben visites".

No obstant açò, Oltra ha apuntat que en qualsevol cas la Conselleria entén que es poden "flexibilitzar" les mesures. En aquest sentit, ha assegurat que les majors restriccions es donen en les residències més xiquetes, que compten amb un aforament de visites d'un 25%.

PLANES DE CONTINGÈNCIA

Quant als plans de contingència, la vicepresidenta del Consell ha assenyalat que es poden presentar fins al 31 de juliol i ha puntualitzat que la Direcció general començarà a avisar la setmana vinent, ja que aquests plans han de marcar que a partir de l'1 d'octubre han de tindre estoc de material de protecció per a quatre setmanes de cara a una "indesitjable" però "possible" segona onada del virus.

Segons ha concretat Oltra, a final de setmana podria estar llista la resolució perquè fóra aprovada pel Ple del Consell el divendres.