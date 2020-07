El PP critica el "hachazo" del gobierno local (PSOE-Cs) a la Universidad Popular Municipal

Así, ha resaltado que desde el PP "consideramos que esto no es nada apropiado y es inadmisible, máxime cuando las autoridades sanitarias solicitan que se reduzcan los ratios para evitar posibles contagios provocados por el coronavirus". Además, ha señalado la "incoherencia" del PSOE, que defiende la reducción de ratios a nivel estatal en el sector educativo, y lo aumenta en la UPM.

Ha añadido que en el expediente que se llevó al consejo rector de la UPM no existía ningún informe técnico que avale cual es el aforo de cada una de las aulas en función de las dimensiones de la mismas, así como de los cursos o talleres que se van a desarrollar. Además, ha recordado que varios de los cursos ofertados se desarrollan en las instalaciones de las asociaciones vecinales de la ciudad, los cuales tampoco cuentan con el informe técnico acreditativo de la idoneidad para la impartición teniendo en cuenta el aforo y actividad.

La concejal popular ha destacado que el Ayuntamiento de Jaén no tiene que dar uso a la UPM "como si fuera una empresa privada, ya que presta un fin social, impartiendo una formación de primera calidad, con monitores de primer nivel a módicos precios para que sea accesible a toda la ciudadanía".

Así, ha señalado que han recibido "innumerables quejas de padres y alumnos que no quieren la modalidad semipresencial u online, debiendo estas ofertarse únicamente para el supuesto de crisis sanitarias como hemos vivido". Además ha señalado que la posible plataforma donde se impartirán los cursos o talleres aún no ha sido licitada, los monitores no han recibido la formación, y hay "escasez" de medios informáticos para poder desarrollar los mismos con todas las garantías necesarias.

"No entendemos cómo no se ha aprobado aún las normas de matriculación ni su calendario, ya que la formación debería comenzar en septiembre tal y como el grupo popular tenía planteado para el curso 2020-2021", ha aseverado la concejal popular, que ha añadido que no apoyarán que el curso académico de la UPM "se retrase ni que se incrementen ni ratios ni tasas públicas".

Azañón ha criticado la situación de "angustia e incertidumbre" que viven los 85 monitores de la UPM "porque da la sensación de que el equipo de gobierno no quiere prestar este servicio con toda la calidad con la que se merecen los ciudadanos".

La concejal popular ha resaltado la "fantástica" labor que están realizando todos los colectivos, empresas y autónomos del sector cultural, para los que ha pedido al equipo de gobierno "un plan de ayudas e incentivos económicos que evite que lo que ahora es un ERTE se convierta en un despido".