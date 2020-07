Cataluña no descarta aplicar el confinamiento domiciliario si no bajan los casos en Lleida

El jefe del Servicio de Epidemiología de Lleida, Pere Godoy, ha advertido este lunes, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de Coronavirus en el Segrià, que, "si en dos semanas no hay cambio de la situación, tendremos que plantearnos nuevas medidas como el confinamiento domiciliario".

Por su parte, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha admitido en una entrevista en Catalunya Ràdio que en la comarca del Segrià hay "transmisión comunitaria" del coronavirus y no ha descartado tener que alargar este confinamiento si no descienden los casos positivos, además de hacerlo de forma domiciliaria, aunque espera que no sea necesario.

En rueda de prensa, Godoy ha asegurado que a principios de junio la prevalencia de contagio del virus en Lleida era del 3,1 %, levemente inferior al resto del país, cuando se situaba en el 5 %.

Sin embargo, la ampliación de la actividad económica, laboral y social, así como la llegada de aproximadamente 30.000 personas para trabajar en la campaña de la fruta, han propiciado un aumento de la prevalencia de contagio en las últimas semanas.

En este sentido, Godoy ha alertado que cerca del 97% de los leridanos son candidatos a pasar la enfermedad, por lo que ha animado seguir con las recomendaciones de prevención, porque “con tener los brotes controlados ahora mismo no hay suficiente”.

De hecho, el jefe del área epidemiológica de Lleida ha afirmado que el problema actual es que los trabajadores de las empresas donde se han producido los brotes han iniciado “cadenas de transmisión” fuera del lugar de trabajo. No obstante, considera “positivo” que se tengan identificados y controlados aquellos brotes que han dado lugar al aumento de casos en la comarca.

Según el jefe del Servicio de Epidemiología de Lleida, es muy importante aplicar todas las medidas de higiene y seguridad, ya que sólo así “podremos recudir los casos de forma lenta, pero sostenida”.

No obstante, ha recordado que se espera que en los próximos días haya un “aumento de casos” y, por ello, asegura que debemos ser “persistentes y pacientes”.

Los infectados son personas “laboralmente activas”

El perfil actual de la mayoría de infectados en el Segrià son personas “laboralmente activas” y con un buen estado de salud previo, motivo por el cual los ingresos en UCI son menores que en marzo, cuando la mayoría de afectados eran personas de la tercera edad.

La gerente de la Región Sanitaria de Lleida y el Alto Pirineo y Aran, Divina Farreny, ha instado a la sociedad a seguir con las recomendaciones de distancia, mascarilla e higiene de manos, aunque “no ha descartado” que se pueda llegar a un confinamiento domiciliario de la población.

Más allá de esta posibilidad, Farreny anima a la ciudadanía a aprender a cambiar hábitos y "crear un precedente" para que se sigan las normas y no tener que llegar a medidas más estrictas, aunque la incidencia de contagios en el Segrià es un 20 por ciento superior a la del resto de Cataluña.

"Si se siguen todas las medidas de prevención, se pueden llegar a reducir los contactos hasta en un 95 %, de ahí que sea tan importante", ha concluido Farreny.

Por su parte, la directora territorial del Departamento de Interior en Lleida, Montserrat Messeguer, ha explicado que desde el pasado sábado hay alrededor de un centenar de agentes repartidos por el perímetro confinado del Segrià y que 65 de ellos son refuerzos llegados de otras comisarías.