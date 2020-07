Antonia Dell'Atte se destroza la mandíbula tras sufrir un aparatoso accidente en la playa

"Tu vida puede cambiar de un día para otro". Con estas palabras ha reflexionado Antonia Dell'Atte en Instagram sobre el aparatoso accidente que sufrió este fin de semana en la playa, donde una sombrilla impactó sobre ella y le provocó daños en la mandíbula, motivo por el que tuvo que ser intervenida en el hospital.

"Una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, que me vino como un misil por un tornado... Ha sido un milagro, no entro en los detalles, tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas", ha explicado la exmodelo en su perfil de la red social.

La presentadora ha compartido unas imágenes y vídeos para acompañar la noticia. Así, mientras en la primera publicación esta aparece en la playa italiana antes de sufrir el golpe, en la siguiente instantánea se muestra en el hospital, recién operada y con la mascarilla colocada justo debajo de la barbilla. "San Miguel Arcángel te protege", ha añadido.

Asimismo, la musa de Giorgio Armani ha lanzado un mensaje de optimismo. "Cuantas más veces caes más veces te levantas. Y más fuerte volveré", ha dicho, dando paso a su hijo en común con Alessandro Lequio, Clemente Lequio, quien ha respondido comentando lo ocurrido. "Un año de mierda", se ha quejado el joven, que todavía se recupera de la muerte de su hermano, Aless Lequio.

Finalmente, Dell'Atte ha apuntado que las consecuencias del accidente se proyectan en su aspecto físico, aunque no le preocupa: "Soy un monstruo ahora, pero con una grande alma y un nuevo renacimiento. Estoy más fuerte".