Jorge Javier Vázquez confiesa que Pedro Sánchez le envió un mensaje tras el enfrentamiento con Belén Esteban

La polémica bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban el pasado 21 de junio en Sábado Deluxe, y su reconciliación en la 'Cumbre de la paz' de Sálvame, dieron que hablar no solo en los platós de Mediaset, sino también en las redes sociales y entre algunas personalidades de la política en España. Incluso el propio Pedro Sánchez podría haberse puesto en contacto con el presentador.

El rifirrafe continúa generando opiniones, tal y como ha sucedido este lunes en el programa radiofónico El món a RAC 1, donde Vázquez ha concedido una entrevista en la que ha recordado el comentado enfrentamiento con su amiga, desvelando además su relación con el PSOE o el Partido Popular en plena crisis de la Covid-19.

El conductor de Sálvame ha valorado que, tras su primera bronca con otro de los colaboradores, Antonio Montero, en la que dijo que el neoreality era un programa de "rojos y maricones" le ha quedado claro que "el fascismo está muy vivo". En este sentido, ha apuntado que se siente satisfecho con el Gobierno y su gestión.

📌Jorge Javier Vázquez ha protagonitzat la baralla televisiva d’aquestes últimes setmanes: "Després de la discussió amb Belén Esteban vaig rebre un missatge de Pedro Sánchez"



➡️"No era conscient que el franquisme estava tan viu" @elmonarac1https://t.co/PFhsO8iTFO — RAC1 (@rac1) July 6, 2020

Pero eso no es todo, ya que ha confesado que el presidente del Gobierno le mandó un mensaje tras la bronca con la de Paracuellos. "Después de la discusión con Belén Esteban, recibí un mensaje de Pedro Sánchez", ha dicho, aunque ha dejado claro que se quedó ahí. "Hablar, no hablamos", ha subrayado.

Como votante del PSOE, el comunicador ha manifestado su opinión sobre este partido. "No solo no molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos", ha se ha sincerado, mostrando además su descontento con el PP: "No puedo imaginar un país gobernado por Casado".