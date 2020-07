PSPV: el repartiment de dividends de Pecsa no va dependre de l'IVF sinó dels bancs que gestionaven la majoria del deute

En un comunicat el socialista ha respost així les declaracions del portaveu d'Hisenda del PP, Rubén Ibáñez, i ha lamentat que "o el PP vol desacreditar la impecable gestió del Consell de Ximo Puig amb més mentides o desconeix absolutament el funcionament de l'IVF".

"Ara l'IVF pren decisions amb un criteri estrictament econòmic i no polític, a diferència de quan el PP governava i utilitzava aquesta institució per als seus propis interessos", ha assenyalat, per a afegir que eixos anys "es van saldar amb un forat de 200 milions d'euros en aquest organisme".

En aquest sentit, ha recordat que "l'acord de reestructuració del deute del Grup Zeta va ser una situació a la qual va portar la nefasta gestió del PP amb préstecs ruïnosos" i ha criticat que els 'populars' segueixen demostrant "amb les seues ganes d'embolicar la seua falta de projecte polític i que ja no representen una alternativa al Consell actual".

José Muñoz ha subratllat que el president, Ximo Puig, ha actuat de forma "absolutament transparent" i que les accions que posseeix "han constat en totes les declaracions de béns del president en les institucions de les quals ha format part".

"Ximo Puig ja ha explicat en nombroses ocasions la procedència d'eixes accions i ha relatat que ell és accionista des de l'any 1984, derivat del seu ofici de periodista i del seu càrrec com a redactor de Mediterrani", ha indicat, i tant ell com altres 150 xicotets accionistes representen l'1,17% del capital i "mai ha exercit responsabilitat alguna en la direcció del mitjà".

"Ara, la dreta comença una altra vegada el seu joc mediàtic per a óintentar instaurar les seues teories de la conspiracio però la veritat és que l'IVF va actuar seguint el mateix criteri que la resta de bancs privats que gestionaven eixe deute", ha manifestat Muñoz.

En aquest sentit, ha lamentat que "el Partit Popular pensa que l'IVF segueix actuant igual que quan ells governaven, però açò ja no és així" i "ara aquesta institució gaudeix d'una bona reputació gràcies al rescat i a la bona gestió del Govern de Ximo Puig durant aquests anys".