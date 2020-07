Ivana Icardi y Hugo Sierra intercambian románticos mensajes durante sus vacaciones en Palma de Mallorca

Hugo Sierra e Ivana Icardi se encuentran de lo más felices juntos. La pareja se dio una segunda oportunidad tras su paso por Supervivientes 2020 y, desde entonces, se han vuelto inseparables. Tanto es así que actualmente pasan unos días en Palma de Mallorca, donde han gritado su amor a través de Instagram.

Y es que, si la pareja acudía de la mano a hacerse algunos retoques estéticos la pasada semana, no es de extrañar que haya aprovechado el buen tiempo para tomar rumbo hacia Palma de Mallorca, donde el uruguayo reside y cuida de Martín, su hijo con Adara Molinero, para disfrutar de unas románticas vacaciones.

Así lo han demostrado los rostros de Mediaset en sus perfiles mediante una serie de emotivas stories y publicaciones. "Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla...", escribía la argentina en su última instantánea, recogiendo el estribillo de la canción Girasoles, de Rozalén.

Por su parte, el ganador de GH Revolution, que recientemente apuntó que solo pensaba en "mimar" a su chica, escribió un emotivo mensaje en su última fotografía con ella. "Mi todo hasta el final. Cada día más... te amo bebita".

De este modo, no cabe duda de que los televisivos saborean cada momento juntos: tras su llegada a la isla, mostraron algunas imágenes de su velada romántica a orillas del Mediterráneo; así como también hicieron deporte juntos. De hecho, la joven asegura que Sierra es su "entrenador personal favorito".

Los exsupervivientes se dejan llevar, aunque plantean la posibilidad de vivir bajo el mismo techo. Sin embargo, la argentina ya avanzó sus intenciones enEl programa de Ana Rosa. "Me gustaría mudarme a Madrid, porque en Italia no me siento. Mi madre vive en Canarias y tener a la familia cerca me ayuda", dijo, asegurando que lo que siente por su novio no lo ha sentido "nunca por nadie".