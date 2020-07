Educación blinda Infantil y primero de Primaria con grupos de hasta 25 alumnos y estima contratar a 600 docentes

20M EP

La Consejería de Educación ha elaborado un protocolo de seguridad, supervisado por la Dirección General de Salud Pública, que marcará la organización de los centros y que establece para Infantil y el primer curso de Primaria la constitución de "grupos estables de convivencia", con un máximo de entre 22 y 25 alumnos que no necesitarán usar mascarilla ni guardar las distancias de seguridad, pero no podrán interactuar con el resto y no compartirán espacios "en la medida de lo posible".