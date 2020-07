Iglesias advierte que la derecha hará "lo que no está escrito" para sacar a UP del Gobierno y recurre "a la cloaca"

Tras asegurar que "ahora se encuentran con que el Gobierno de coalición es más fuerte que nunca y no lo pueden soportar", ha afirmado que "no se cree nadie" que Ciudadanos vaya a apoyar los Presupuestos de un Ejecutivo en el que está la formación morada.

Iglesias ha participado en un acto de campaña en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que ha estado acompañado del coordinador general de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, para respaldar a Miren Gorrotxategi, como candidata a Lehendakari por Elkarrekin Podemos-IU.

El vicepresidente segundo ha afirmado que hay varias "pruebas ineludibles" de que la presencia de Unidas Podemos "se nota mucho" en el Gobierno central y es "la ferocidad de los ataques" contra la coalición.

Tras señalar que algunos no aceptan que estén en el Ejecutivo, ha recordado que "hicieron lo que no está escrito para reventarles" y evitar que estuvieran en el Gobierno del país. "Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese Gobierno", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que, cuando sus "adversarios muestran su rostro más feroz, cuando sacan otra vez a los protagonistas de la cloaca para intentar acabar" con Unidas Podemos, en alusión al caso Dina, "en realidad, lo que demuestra es su crisis y su decadencia".

"Porque hay cosas que están cambiando aunque algunos se resistan y porque lo que hace nada parecía imposible ahora es posible", ha destacado.

EL PP

También se ha referido, en concreto al PP, al considerar que "ha renunciado a nada que se parezca ni de lejos a una suerte de responsabilidad de Estado y compite con la ultraderecha en el insulto, en la mentira, en la crispación y en quién dice la barbaridad más grande".

A su juicio, los populares han optado por esta postura porque son "perfectamente conscientes de la derrota de sus ideas". "Cuando el Fondo Monetario Internacional dice a los Estados que gasten todo lo que puedan, que ante una crisis económica como ésta solo se puede responder con políticas expansivas, ¿qué le queda al PP?, el insulto, el grito, la provocación, tratar de desestabilizar", ha indicado.

Pablo Iglesias ha asegurado que su "ferocidad y la de los cañones mediáticos del poder, no es expresión de su fuerza, sino de su decadencia".

En este sentido, ha explicado que las derechas, con la llegada de la Covid-19, pensaron ver "una oportunidad", para, de "la manera más vil, con una emergencia sanitaria sin precedentes, hacer caer al Gobierno".

"Hay documentos escritos que dicen que pensaban que el Gobierno de coalición no iba a aguantar y, por eso, apretaron, insultaron y dijeron barbaridades, y hablaron de Gobierno ilegítimo, y llamaron terrorista a mi padre. Provocaron para ver si caíamos en su trampa, y fueron capaces de todo porque pensaban que tenían oportunidad de que el Gobierno no resistirá y cayera", ha añadido.

Sin embargo, ha apuntado que "ahora se encuentran con que el Gobierno de coalición es más fuerte que nunca y no lo pueden soportar". "Y nos tratan de dividir y de desestabilizar", ha advertido.

Iglesias ha dicho que, "incluso algunos pretenden decir que es posible un acuerdo los Presupuestos Generales del Estado con Ciudadanos". "¿Alguien en su sano juicio piensa que una formación política que gobierna con Vox y con el PP en Madrid, en Andalucía o en Murcia, va a apoyar unos presupuestos que un Gobierno en el que está Unidas Podemos?, eso no se lo cree nadie", ha precisado.