Taboada advierte de la ausencia de proyecto para la glorieta de la Cruz Roja

Taboada ha asegurado que la respuesta de los técnicos no deja lugar a dudas sobre la inexistencia del proyecto: "les informamos de que no existe proyecto o anteproyecto para la ejecución de la obra de modificación de la Glorieta de la Cruz Roja para reordenar el tráfico de la entrada a Oviedo. Les informamos de que no existe proyecto ni anteproyecto relativo a esa obra y que en breve se procederá a la contratación de la redacción de una memoria valorada de referencia incluida en lo que periodísticamente se denomina Plan 30".

A tenor de esta respuesta, Taboada ha acusado a Cuesta de "faltar a la verdad con su obra estrella", cuando, tal y como explica "lo único que hará será pintar el suelo para el acceso al aparcamiento del Vasco; ése es su proyecto para los vecinos y vecinas de la zona. No nos sorprende, puesto que el señor Cuesta nos tiene muy acostumbradas a la generación de este tipo de noticias fake", ha concluido.