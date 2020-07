Miguel Ríos cuenta en 'EP' que Joaquín Sabina le pidió que ocultara que su hija había hecho la primera comunión

Miguel Ríos ha conectado en directo este lunes con el programa Espejo público para presentar su nuevo tema, El blues de la tercera edad, después de 12 años sin sacar nuevas canciones. El cantante ha explicado que el single tiene un aire nuevo y que a pesar de la madurez musical de su carrera se trata de "un buen tema".

El artista ha detallado algunas de las razones por las que durante estos últimos años no ha presentado nuevos temas. "Una de las cosas por las que quería dejarlo tras el Bye Bye Ríos era porque no se me ocurría material nuevo", ha confesado el invitado a Susanna Griso.

"Esto es el declive, está claro... Lo único bueno que tiene esta edad es que hay que vivirla sabiendo tus posibilidades", ha defendido el artista granadino. No obstante, el cantautor ha expuesto que se encuentra en un buen momento de su carrera y que está ilusionado con sus nuevas propuestas.

Una de las colaboradoras del magazine matutino de Antena 3 ha preguntado al artista sobre la boda celebrada en secreto de su amigo y compañero de profesión, Joaquín Sabina. El compositor de rock español ha aprovechado la pregunta para contar una anécdota del día en el que se celebraba la primera comunión de Carmela, hija de Joaquín Sabina.

Al parecer, Ríos se encontró a su amigo en un local celebrando el santo sacramento de su hija y Sabina le pidió que ocultara el evento. "Di que ha sido por lo civil, di que ha sido por lo civil...", bromeó el autor de 19 Días y 500 Noches.