Detingut per robar objectes de 25 cotxes estacionats en les platges d'Almenara i Canet d'en Berenguer

La investigació va començar durant el passat mes de novembre de 2019 quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement de la comissió de robatoris en interior de vehicles estacionats en la zona dels pàrquing de la platja d'Almenara.

El lladre sostreia documentació personal i altres objectes com targetes de crèdits, amb les quals va intentar en més d'una ocasió extraure diners en un caixer automàtic.

Els agents van aconseguir esbrinar que el suposat autor cometia fins a tres delictes de robatori en el mateix dia, en diferents pàrquings de la platja d'Almenara així com que en localitats properes com Canet d'en Berenguer (València) també es produïen delictes de robatori en interior de vehicles, coincidint els mateixos dies que en la platja d'Almenara i emprant el mateix modus operandi.

Per tot açò es va establir un dispositiu per a poder identificar l'autor. Els agents van observar com un home arribava fins a un dels pàrquings d'Almenara, i després de baixar-se del seu vehicle, es va dirigir als cotxes allí estacionats, mostrant una actitud que va resultar "cridanera" als agents, que van procedir a la seua identificació i van realitzar un reconeixement del seu vehicle, observant en el seu interior un gran nombre de ferramentes, i altres objectes de dubtosa procedència.

Després de realitzar diverses comprovacions, la Guàrdia Civil va aconseguir esbrinar que alguns dels objectes trobats procedien dels robatoris comesos en els vehicles en la zona de la platja d'Almenara, que van ser entregats als seus legítims propietaris.

Per tot açò es va procedir a la detenció d'un home de 40 anys d'edat, veí de València, com a suposat autor de 25 delictes de robatori amb força en interior de vehicle. El detingut juntament amb les diligències instruïdes van ser posats a la disposició del Juzgaddel Jutjat d'Instrucció 5 de Nules, decretant-se el seu ingrés a la presó.