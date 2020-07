Metrovalencia investiga el desallotjament d'un passatger que no portava adequadament la mascareta en el vagó

20M EP

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha obert una investigació per a aclarir un incident ocorregut aquest cap de setmana en un dels trens de la línia de Metrovalencia, on personal de seguretat va retindre i va desallotjar un passatger que, pel que sembla, no portava adequadament la mascareta dins del vagó.