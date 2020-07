Compromís propone crear 'casas de parto' en los hospitales públicos

En un comunicado, la portavoz adjunta de la formación Mònica Àlvaro ha explicado que "son centros que ofrecen una atención al embarazo y el parto de las mujeres en espacios alternativos a los hospitales pero con todas las garantías sanitarias que se requieren".

En ellos las mujeres "tienen un espacio tranquilo, adecuado y adaptable a sus necesidades y deseos para llevar a cabo su parto, espacios donde son los y las matronas las principales proveedoras de cuidados".

"Existen dos tipos de casas de nacimiento: las que se encuentran situadas en un edificio independiente al hospital, llamadas extrahospitalarias, y las que se ubican junto a las unidades de obstetricia de los hospitales", ha precisado.

Para Compromís la implantación de centros de nacimiento hospitalarios en la red hospitalaria pública sería una oportunidad para mejorar la atención al embarazo, el parto y el puerperio inmediato, y en todo el proceso los servicios de diagnóstico y tratamiento médico referentes a obstetricia, neonatología o anestesia estarían disponibles.

"Estos espacios deben combinar una humanización del parto con la garantía de acceso a la prestación de todos los servicios médicos que se puedan necesitar tanto para las madres como para las niñas y niños", ha señalado Àlvaro.

"No se puede obviar -ha añadido la parlamentaria- cómo la crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar este tipo de medida, así como las dificultades que se pueden presentar para la atención al embarazo y el parto ante una crisis de salud pública como la que se está produciendo".

Con la implantación de casas de parto extrahospitalarias las mujeres, sus acompañantes y los recién nacidos no tendrían que compartir espacios hospitalarios, tendrían su propio espacio para los nacimientos, a no ser que hubiera alguna necesidad médica extraordinaria, donde la distancia con el espacio hospitalario no implicaría riesgos.