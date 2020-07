¿Puede el aire acondicionado ayudar a la propagación del coronavirus?

Muchos establecimientos son reacios a encender el aire acondicionado en su interior pese a las altas temperaturas que azotan nuestro país al considerar que puede favorecer la transmisión del coronavirus. Un audio que ha circulado por las redes ha extendido esta preocupación, que ha aumentado a medida que varios estudios alertaban de la posibilidad de que este tipo de aparatos pudieran propagar el virus y de que la OMS ahora no descarta que se pueda propagar por el aire.

Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC) publicaron en su revista Emerging Infectious Diseasesun artículo en el que abordaban esta cuestión y en el que explicaban un caso de contagio en un restaurante de Guangzhou, en China, que puede estar relacionado con el aire acondicionado.

Según éste, una persona asintomática pudo contagiar a otras ocho de distintas mesas y la explicación de los investigadores era que, si bien las gotas respiratorias más grandes apenas recorren un metro, en esta ocasión fue hacia las distintas mesas, todas ellas más lejos de esta distancia por el flujo de aire del aire acondicionado, que podría haber propagado gotas. Sin embargo, no se hizo ninguna comprobación mediante una simulación ni se analizaron otros posibles factores que pudieran haber contribuido a la propagación del virus.

A este estudio se sumó otro más publicado en una revista china en la que citaba el caso de un posible contagio en un autobús a raíz de una pasajera que tenía síntomas de coronavirus. Sin embargo, poco después los autores se retractaron al no tener una base científica. Otro análisis también apuntó a la posibilidad de que el aire acondicionado tuviera un papel fundamental en la transmisión del virus en un call center coreano, aunque las conclusiones subrayan que la principal causa de la transmisión en esa oficina fue el hacinamiento de sus trabajadores.

"La probabilidad de que el virus entre en el sistema de climatizacióny se difunda por los conductos es muy baja"

Ninguno de los tres casos ha determinado la responsabilidad que pueda tener el aparato de aire acondicionado, pero ante el alarmismo provocado, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SEPAS) han mandado una respuesta clara mediante un documento conjunto en el que afirman que "la probabilidad de que el virus entre en el sistema de climatización o extracción de aire y se difunda por los conductos es muy baja".

Sin embargo, resalta la importancia de que en cualquier espacio cerrado haya una renovación del aire que provenga del exterior y recomienda que, en caso de que no se pueda hacer de forma natural abriendo simplemente las ventanas -con eso bastaría- se haga mediante sistemas específicos de higienización del aire.

"No hay indicios para pensar que los aires acondicionados pueden ser una fuente de transmisión de la infección"

Por otro lado, insiste en que "la inquietud sobre que el virus se reproduzca en las instalaciones de aire acondicionado no tiene ningún sentido" puesto que "el virus no se puede reproducir sin invadir células humanas" por lo que "la limpieza de conductos o el cambio de filtros de aire exterior no tiene ningún efecto práctico, salvo cuando corresponda llevarla a cabo".

En este sentido, recuerda que "la patronal europea Eurovent asume la perspectiva de la OMS y dice específicamente que no hay indicios para pensar que los aires acondicionados pueden ser una fuente de transmisión de la infección" y resalta los aspectos a tener en cuenta a la hora de abrir un establecimiento más allá del aire acondicionado: la actividad, la dotación de personal, el aforo, las dimensiones y distribución del espacio, las condiciones de los aseos, las aberturas externas y las prácticas de limpieza en las instalaciones. "Es importante mantener la higiene y en su caso desinfección de suelos, muebles, equipos, etc.", reitera, así como el uso de mascarillas para reducir la emisión de gotículas que puedan contagiar a otras personas o instalaciones.