Consultorio de Psicología: "Desde que acabó el confinamiento estoy perdida, las dudas entran en bucle en mi cabeza"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología

nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Dejar la relación

PREGUNTA Me encuentro muy preocupada, llevo casi dos años con mi pareja. En abril pensábamos irnos a vivir juntos, teníamos mucha ilusión, pero a causa del confinamiento no pudimos hacerlo y seguimos viviendo separados.

Él es una persona muy cariñosa y desde que nos vimos después del confinamiento ha estado frío y distanciado. Le he preguntado qué le pasaba, solo sabe decirme que no sabe, que me sigue queriendo pero se nota raro desde el confinamiento, no solo conmigo también con su entorno, con compañeros de trabajo, a los que tampoco ha visto, y que no tiene ganas de salir de casa.

Y en cuanto a vivir juntos ahora mismo dice que no se ve, que no es el momento. Le he planteado dejar la relación si lo necesita, pero dice que quiere intentar que sigamos. Estoy hecha un lío y sufro mucho ya que nos queríamos mucho y ahora ya no es lo mismo. No sé si esto es pasajero debido a la situación de la pandemia y merece la pena intentarlo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si llevabais casi dos años de buena relación y ahora parece estar en una crisis importante, no solamente contigo, parece que lo más adecuado sería darle el tiempo que te está pidiendo.

Pero si tú lo estás pasando muy mal, porque emocionalmente estás en una situación muy distinta, intenta llegar a un acuerdo con él. Tiempo sí, pero quizás es preferible que os veáis poco, mientras él ande envuelto en su malestar interno.

Probablemente, a tu pareja le vendría muy bien ayuda psicológica para salir de este estado de desorientación vital en que se encuentra. Puedes sugerírselo y, si ves que está poco abierto a esa duda, quizás le puedas ayudar regalándole algún libro como 'Recuperar la Ilusión'; ahí detallo cómo pueden actuar las personas que se encuentran en medio de una crisis vital y que parecen haber perdido la motivación y la ilusión.

También te vendrá bien a ti leerlo, para que veas el proceso que está viviendo y actúes de la mejor forma.

Recuerda, finalmente, que si dentro de ese tiempo que pactéis la relación no continúa, tú estarás tranquila contigo mismo, sabiendo que le diste tiempo, espacio y comprensión.

Oposición o trabajo

PREGUNTA Hace tiempo aprobé una oposición y estoy de interino, el problema es que es en una administración que convoca pocas plazas y es difícil entrar, por lo que no tengo esperanza alguna en sacar la plaza la próxima vez que haya convocatoria y temo quedarme en una bolsa en la que será muy raro que me llamen.

Por ello pienso en prepararme otras oposiciones, relacionadas con educación. Llevaba ya un año preparándolas, pero me han llamado para trabajar y me han descolocado porque no sé si tendré tiempo para estudiar y si se convocan el año próximo las oposiciones de educación y pierdo la oportunidad me sentiré aún peor de lo que estoy, pues tengo problemas de ansiedad y depresión desde hace tiempo y obviamente se debe a este tema con el que, la verdad, llevo mortificándome bastante desde hace años, pese a que soy joven (26 años).

No sé que hacer y estoy sufriendo bastante, no puedo renunciar a esta interinidad pero siento que de aquí a junio del año que viene quizás no me baste con estudiar las 4-5 horas al día de tiempo que les pueda dedicar entre semana.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En la situación de malestar y dudas en que te encuentras hay un mecanismo de defensa que te lleva a la inacción: todo son problemas y malos augurios, pero la realidad es que, con frecuencia, la mejor terapia es la ocupacional.

Es decir, no dudes en coger el trabajo que ahora te brindan, te ayudará a encontrarte mejor, a terminar con esos pensamientos tan derrotistas que ahora te invaden.

El trabajo te permitirá centrarse en cosas que te resultarán más satisfactorias. Al sentirte mejor tu estado emocional también cambiará y podrás ver con más objetividad qué hacer en tu futuro; pero dejar pasar esta oportunidad sería un mecanismo de huida que en poco tiempo te haría sentir peor.

Cuando emocionalmente estamos bien el tiempo nos cunde mucho más. Hay muchísimas personas que preparan oposiciones trabajando y muchas otras que, con más tiempo, rinden menos a la hora de estudiar. En definitiva, céntrate en tu trabajo, en sentirte bien, en recuperarte emocionalmente y ya verás cómo ves con más claridad tu presente y tu futuro profesional.

Sin sentimientos hacia nadie

PREGUNTA Tengo un bloqueo emocional fuerte. Desde que empezó la cuarentena empecé a sentirme muy extraña conmigo misma pero no le di importancia porque yo sabía que estaba en una situación extraordinaria.

Pero cada semana me sentía peor, confundida por un tema nuevo, sentía celos hacia mi pareja y todo era muy raro. Esas preocupaciones se fueron amontonando y llegó un día en el que me sentí como si algo hubiera dado un cambio enorme en mí y me bloqueé, no sentía sentimientos hacia nadie.

Me asusté muchísimo porque hasta que llegó la cuarentena mi vida iba muy bien con mi pareja, con mis seres queridos. Pero desde ese día comencé a cambiar, y ahora no tengo la necesidad de relacionarme con los demás, quiero estar sola.

Ya no veo a mi novio ni a mis personas allegadas igual; al principio de sentirme así me empecé a hacer preguntas como '¿quiero a mi novio?', '¿qué siento por el?' y no sabía darle respuesta.

Ahora estoy mejor pero aún sigo pasándolo mal, me siento muy rara cuando salgo, y tengo días mejores y peores. Tengo momentos muy cortos en los que estoy cuerda emocionalmente , 10-20 minutos, donde tengo clarísimo que quiero a mi pareja y a mis seres queridos, sin dudas. El resto del tiempo me siento con muchas ganas de llorar, vacía, como si algo se hubiera apagado en mí y no supiera encenderlo. Me asusta mucho esta situación...

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás en medio de una crisis que te llena de dudas, miedos e incertidumbres. En esta situación, el problema no es si quieres o no a tu novio, el eje fundamental es cómo volver a ser tú; cómo recuperar tu ánimo y cómo volver a ilusionarte, emocionarte y confiar en tu vida.

Es como si todo en tu mundo se hubiera trastocado y precisas que se recomponga para volver a sentirte bien.

No lo dudes, tu camino en este momento es recuperar tus ilusiones, volver a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, volver a sentirte bien con otras personas…, pero esto no lo lograrás dándole vueltas y vueltas a tu cabeza, será más fácil conseguirlo desde la acción y la ilusión.

Los psicólogos estamos viendo todos los días en la consulta a personas con un estado emocional como el tuyo; son como los efectos secundarios que están acompañando a la situación que hemos vivido y al futuro incierto que se abre ante nosotros. Es difícil sentirse bien cuando tu mente está confusa y tus emociones bajo mínimos, pero el camino a seguir es trabajarte por dentro y forzarte un poco en recuperar tu vida social, esas actividades que antes te hacían sentirte bien.

Si ves que te cuesta no dudes en pedir ayuda profesional. Mientras tanto, libros como 'Lo mejor de tu vida eres tú' y 'Saca partido a tu vida' te podrán ayudar.

Ahí expongo una serie de ejercicios (en el primero) y de reflexiones (en el segundo) que te podrán venir muy bien en este momento vital.

A gusto solo

PREGUNTA Antes del confinamiento mi pareja y yo estábamos genial. Pero él se ha empezado a agobiar. Ahora me dice que está muy a gusto solo y que él no quiere tener hijos y yo sí, y que está entretenido todo el día con las oposiciones y el trabajo.

Dice también que no teníamos aficiones en común. He dejado de escribirle para no agobiarlo, pero no sé por qué le pasa todo esto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás haciendo bien en darle tiempo, pues está inmerso en un estado de confusión e insatisfacción importante. Él, en el fondo, está intentando ser sincero consigo mismo, contigo y con su vida; lo que no es consciente es que está bajo los efectos de la confusión y el aturdimiento que ha creado el confinamiento en mucha gente.

Su entorno tampoco le ayuda: trabajo, oposiciones… Está claro que necesita reencontrarse de nuevo, pero, mientras tanto, tú también precisas tener un horizonte claro y una actividad que emocionalmente no te haga sentirte mal.

Trata de concederte tú también ese tiempo y céntrate en sentirte bien emocionalmente. No te arrepentirás de darle tiempo y espacio a tu novio; por el contrario, te sentirías mal al cabo de unas semanas si forzaras la situación actual.

Sin embargo, anímicamente te sentirás mejor si tú, a ti misma, te pones un horizonte temporal (por ejemplo 3 meses); plantéate que pasado ese tiempo evaluarás si aún quieres seguir con la relación.

A veces, cuando las decisiones importantes parecen que están en manos de la otra persona, precisamos al menos un horizonte temporal tras el cual sintamos que podemos recuperar nuestra capacidad de decisión y que el tiempo transcurrido nos ayudará (a los dos) a ver las cosas con calma y objetividad.

Submundo teleoperador

PREGUNTA Llevo un tiempo que no tengo ninguna gana de seguir viviendo. Cada día es peor. No puedo permitirme económicamente acudir a una consulta psicológica privada. Y en la Seguridad Social nunca he encontrado solución. ¿Dónde podría acudir?

Tengo 52 años, hace dos me quedé en paro. Era teleoperadora y como no quería volver a este submundo estudié para sacarme el permiso municipal de conductor de autotaxi. Pues peor, me ofrecen trabajos de 12-14-16 horas diarias.

Estoy cobrando el subsidio para parados mayores de 52 años (429 euros), tengo una hija de 23 años, estudiante y también sin trabajo. Para encontrar trabajo, debería estar bien psicológicamente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tienes razón, para encontrar trabajo, para sentirte bien en tu día a día y para sacar lo mejor de ti conviene que estés emocionalmente bien, psicológicamente, como tú dices, al cien por cien.

Entiendo perfectamente que no tengas recursos para una terapia psicológica privada, pero la buena noticia es que hay fundaciones y organizaciones que ayudan a personas en circunstancias como tú y lo hacen subvencionando parte o la totalidad de tu tratamiento.

En nuestra fundación (fundación Álava Reyes) valoramos casos como el tuyo y tratamos de darte la ayuda que tanto precisas. Llevamos a personas de toda España. Puedes ponerte en contacto llamándonos al 910 83 77 81. Seguro que encontramos la fórmula para ayudarte.

Ansiedad que impide dormir

PREGUNTA Antes de que pasara lo del coronavirus estaba en el mejor momento con mi pareja, iba a empezar las prácticas en la farmacia, iban a abrirse mis primeras puertas laborales... La cuarentena la he pasado muy bien, he hecho los trabajos que tenía que hacer, he hablado con mi pareja todos los días, he hecho deporte... pero desde que la cosa empezó a ser más “normal” me siento un poco perdida, no tengo ganas de nada, siento que mi vida no tiene ningún sentido, además de la noche a la mañana empezaron a surgirme dudas sobre si quería estar con mi pareja, si le seguía queriendo.

Estas dudas entran en bucle en mi cabeza y no puedo deshacerme de ellas, hasta tal punto que me producen ansiedad, no duermo y acabo dejando a mi pareja.

Cuando lo dejo con él al principio me desparece la ansiedad y los pensamientos, pero después me vuelve y le echo de menos y quiero volver con él. Llevo así más de un mes y no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando estamos en medio de una crisis o un estado de confusión no hay que tomar decisiones importantes que afecten a las áreas claves de nuestra vida.

El estado que describes es muy común al que sienten muchas personas que reaccionaron bien durante la cuarentena pero que, después, cuando aparentemente ha pasado lo peor, se sienten perdidas, sin rumbo, desmotivadas, insatisfechas…

Y el origen y el problema no es tu pareja, es un proceso de adaptación a la nueva situación después del esfuerzo realizado durante el confinamiento.

La situación actual conlleva aún grandes dosis de incertidumbre que provoca malestar, y muchas personas reaccionan ante esa incertidumbre tomando decisiones drásticas.

En definitiva, conviene trabajar esos pensamientos que tanto te perturban y que probablemente están en la base de su ansiedad. Mientras tanto, intenta llegar a un acuerdo de “mínimos” con tu pareja, para que te dé el tiempo que necesitas ahora y no tengáis que tomar una decisión precipitada.