Pino (Cs) pide por carta una reunión de todos los partidos para buscar "la mejor solución posible" en A Mariña

"Planteamos dejar al lado el electoralismo porque no son importantes los votos, sino poner la salud de los gallegos por delante", explicó Pino en declaraciones a los medios en A Coruña, insistiendo en que hay que "hacer consenso" y "dejar al lado las siglas". Considera que hay que buscar "coordinación" en una reunión "de urgencia".

Sin entrar a evaluar el plazo de cinco días de confinamiento, al apuntar que la Xunta ha defendido que se "puede revisar", Pino apuesta por ver "cómo evoluciona" el rebrote y ha ofrecido "mano tendida" al presidente autonómico y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo. Pide buscar entre los partidos la "mejor solución" y estar "vigilantes y extremar la preocupación".

En la carta, Pino advierte de que el rebrote "podría extenderse a otras zonas" de no tomarse "medidas consensuadas" y denunció que el partidismo es "inaceptable" cuando se habla de salud. "Los ciudadanos para los que trabajamos no nos perdonarían que, en un momento como este, no nos pusiéramos de acuerdo", alerta en la misiva.