Conselleria i sindicats firmen la reducció d'hores lectives de docents: 18 en instituts i 23 en Primària i Infantil

20M EP

La Conselleria d'Educació i els sindicats STEPV-IV, FE-CCOO-PV, CSI-F i FeSP-UGT han firmat aquest dilluns l'acord per a la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal de professorat per al curs 2021-2022: 23 hores lectives setmanals per a docents d'Educació Infantil, Primària i Educació Especial i de 18 hores en la resta d'ensenyaments.