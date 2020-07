Naix Suite Motel Festival, concerts en hotels amb allotjament i pensió completa

Suite Motel Festival (SUMO) naix per a oferir concerts de música en directe dins d'hotels. La idea va més enllà d'un festival de música i vol oferir una nova opció vacacional amb la música com a eix principal, en un entorn íntim de màxim 100 persones i amb allotjament i pensió completa inclosa en l'hotel on se'n van a celebrar els concerts.

Seran esdeveniments amb aforament reduït perquè "l'experiència siga el més intensa possible i els assistents puguen gaudir de totes les comoditats d'allotjar-se en grans hotels, així com de gaudir de la millor música en directe", afirmen els organitzadors de SUMO en un comunicat.

Les actuacions es realitzaran dins del recinte de l'hotel, respectant al màxim tant les mesures de seguretat com d'aforament permés en cada cas.

La primera edició d'aquest esdeveniment tindrà lloc els dies 31 de juliol i 1 i 2 d'agost en l'Hotel Gandia Palace de Gandia, a escassos metres de la platja i per a un aforament de cent persones, i comptarà amb les actuacions en acústic de Santero y Los Muchachos, Fernando Alfaro, Luis Brea, Gilbertástico i les sessions de Pau Roca Habitación Roja Dj, Deleste Dj i George Best Club Dj.

Les entrades per al primer Suite Motel Festival, SUMO, ja estan a la venda des de 195 euros amb tot inclòs (menys begudes) en agències de viatges i online en Movingtickets i Reserva y Vete.