Azcón traslada a la víctima de la violación del Parque Palomar "el cariño inmenso" de la ciudad

Azcón ha participado en una concentración convocada por colectivos feministas a las puertas del Ayuntamiento bajo el lema 'Contra la violencia de género' y a la que ha asistido toda la corporación municipal, así como representantes de organizaciones de mujeres, como Somos Más, Amanixer y la Coordinadora Feminista, guardando un minuto de silencio.

Tras el acto, Azcón, acompañado de la concejala de Igualdad, Mujer y Juventud, María Antoñanzas, ha saludado a los representantes de los colectivos que han participado en el acto de repulsa, a quienes ha trasladado su apoyo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha dicho que "lo más importante de hoy que tiene que saber esta mujer brutalmente agredida es que los ciudadanos de Zaragoza están con ella y le mandan todo el cariño, solidaridad, afecto y ánimo".

"Es indescriptible que una mujer sufra una agresión sexual, una violación como la que se ha sufrido este fin de semana en la ciudad", ha continuado Azcón, quien ha manifestado que "estamos consternados, tocados por una situación como esta en la que lo único que podemos desear es la recuperación lo antes posible de esta mujer".

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que este crimen se resuelva lo antes posible y ese agresor no vuelva a pisar las calles de nuestra ciudad", ha aseverado Jorge Azcón, quien ha confiado en el "magnífico trabajo" de las Fuerzas de Seguridad para que el delincuente "pueda ser detenido, juzgado y cumpla la pena que le corresponda: que se haga justicia", apuntando que la Policía Local hará todo lo que esté en su mano, si bien la investigación de este crimen corresponde a la Policía Nacional.

Además, "desde el punto de vista social haremos todo lo posible, todas las víctimas pueden contar con nuestros medios y apoyo, con el corazón en la mano, para salir adelante".

SALVAJADA

En representación de la asociación 'Somos Más', de mujeres supervivientes de la violencia machista, Natalia Morlans ha condenado "total, absoluta y rotundamente la salvajada que se ha cometido", como "todo lo que tenga que ver con maltratos a mujeres y niños".

"No se puede consentir, no es justo que una mujer no pueda ir por la calle y tenga que correr el riesgo de que un señor acceda a su cuerpo como le dé la gana, cuando le dé la gana y le haga lo que le dé la gana", recordando que la joven agredida ha tenido que ser operada de urgencia.

Morlans ha comentado que el alcalde de Zaragoza "es siempre muy receptivo" a sus propuestas y que la asociación tiene siempre la mano tendida hacia las víctimas. "Siempre estamos ahí para lo que necesiten de nosotras".

INVESTIGACIÓN

Agentes de la Policía Nacional están investigando la violación de una joven en la capital aragonesa, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

La madrugada del sábado, la Policía Nacional acudió al parque Palomar de Delicias alertada por una persona que comunicó que había una joven sangrando.

Los agentes constaron que, efectivamente, una joven había sido agredida, así que activaron el protocolo de protección, la asistieron y la trasladaron a un centro hospitalario para su atención. Los hechos todavía se están investigando.