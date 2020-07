Cuáles son los errores más comunes que cometemos al lavarnos los dientes (y cómo evitarlos en un solo paso)

Cepillarse los dientes forma parte de la rutina higiénica de la inmensa mayoría. Nada más despertarse, después de cada comida y, por supuesto, antes de irnos a dormir, los habitual es llenarse el cepillo de pasta y frotar con ganas todas las piezas que dan forma a nuestra sonrisa. Una costumbre tan saludable como rutinaria que, sin embargo, no siempre realizamos como se debe, dejando nuestra boca desprotegida frente a amenazas como las caries, la formación de placa y sarro e infecciones varias. ¿La solución? Conocer los fallos que cometemos para ponerles solución cuanto antes.

Entre los errores más frecuentes destaca una manía que tenemos la mayoría: apretar con fuerza el cepillo pensando que eliminamos más suciedad cuando, en realidad, puede provocar el desgaste el cuello dental y de la pérdida del esmalte. Tampoco queda atrás el hecho que no dediquemos el tiempo necesario a cada limpieza: cuatro como mínimo y siempre de arriba abajo; o de que elijamos cepillos manuales de durezas incorrectas y que complican la tarea de eliminar los restos de comida.

Así, los eléctricos se han convertido en auténticos aliados de las sonrisas ‘profident’, pues incluyen tecnología punta para potenciar el cepillado, eliminar la suciedad y prevenir las enfermedades bucodentales más comunes. Y, no: no hace falta gastar mucho dinero para conseguir uno de calidad. Sirva de ejemplo el Philips EasyClean que, con las rebajas de verano, puede conseguirse a mitad de precio. Eso sí, para apostar por una acción completa, no hay que olvidar que hay otros elementos, como el hilo, los colutorios específicos y los irrigadores bucodentales, que completan las funciones de este dispositivo. ¿Quieres saber cómo funciona?

El cepillo EasyClean. Philips

Cabe destacar que, si eres lector de 20minutos.es tienes un 10% de descuento adicional al introducir el código 20MINUTOS10 en tu compra (código válido hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en la sección respironics). ¿Listo para conseguir al mejor precio el afeitado perfecto?

Tres características que te van a convencer

1 ¿Conoces el sistema EasyStart? Para que el usuario pueda aclimatarse a la experiencia de Sonicare y disfrutar de sus beneficios, este cepillo es capaz de aumentar gradualmente la potencia durante los primeros 14 usos, para que nuestra boca se acostumbre fácilmente al uso del cepillo dental eléctrico. Así, alcanza poco a poco alcanza y de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías, eliminando los restos de placa y frenando su aparición.

2 Incluye temporizador Conscientes de que el tiempo de cepillado importa, desde Philips han apostado por dos tipos de temporizador que se adaptan a las necesidades y exigencias de los usuarios en cada momento. Por un lado, tienen a su disposición el ‘Quadpacer’, que nos avisa, en intervalos de 30 segundos, de cuándo se ha completado de limpiar cada cuadrante de la boca. Por el otro, está el de dos minutos, que cronometra el tiempo que debemos cepillarnos los dietes según las recomendaciones de los profesionales.

3 Un cepillo blanqueador Una de las características más llamativas de este cepillo de dientes es su efecto blanqueador, y es que ayuda a eliminar y reducir manchas en los para asegurar una sonrisa más brillante. Además, elimina hasta dos veces más placa que un cepillo dental manual.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Philips y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.