Comité y Junta de Personal de la Administración central critican que acuerdos laborales "no se hayan llegado a cumplir"

"Llevamos un año y medio sin cobrar los atrasos del convenio firmado y, además, no se ha hecho un encuadramiento del personal laboral", ha reclamado Luis Arnedo, responsable del sector de la Administración del Estado. "Nos encontramos con una falta de personal muy grande, llevando a la externalización, siendo ésta tres veces más cara", ha añadido.

Arnedo ha querido además recordar que "estos incumplimientos no se pueden achacar a la pandemia, ya que los acuerdos se firmaron en el 2019" y que afectan, en el caso de La Rioja, "a unos 930 trabajadores".

Función Pública, por su parte, ha comunicado que los acuerdos se llevarán a cabo "más adelante" según ha podido saber Arnedo tras pasadas reuniones, debido a que éstos "dependen de los presupuestos para el 2021".

Por ello, desde CCOO, se ha organizado una campaña con movilizaciones por toda España, siendo el día 9 de julio la mayor de todas ellas en Madrid.

El delegado de la Junta de Personal, Jesús Martínez, ha reclamado también que el SEPE está "totalmente colapsado" y que en los dos últimos meses "ha entrado el volumen de trabajado de un año y con tres mil personas menos desde el 2009".

Martínez también ha comunicado que se cuenta con "el mismo sistema informático desde hace treinta y cinco años" y que se encuentra "obsoleto".

"Hemos estado trabajando 12 horas diarias desde marzo, incluyendo fines de semana y no se ha visto reflejado". Martínez ha reconocido que, a pesar de ello, "no hemos podido llegar porque no tenemos gente". Según sus datos, serían necesarios "el doble o el triple" de empleados.

Desde el colectivo de Prisiones, Teo Lera, ha criticado también la carencia de personal, así como la falta de formación y preparación "para recibir a personas con COVID-19" o para la "utilización de los EPIS".