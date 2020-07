Cómo solicitar la compensación de los abonos de transporte no utilizados durante el estado de alarma

El Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha este lunes 6 de julio el procedimiento extraordinario de compensación parcial a todos los usuarios con tarjeta de abono transporte en la Comunidad de Madrid afectados por el estado de alarma decretado para hacer frente a la emergencia sanitaria de la COVID-19.

En este sentido, aquellos usuarios con tarjetas de transporte público personales de 30 días o anuales, adquiridas hasta el día 30 de marzo, podrán solicitar una compensación si su utilización se ha visto limitada durante este periodo de tiempo, tal y como anuncia el Consorcio de Transportes de Madrid.

La solicitud de reclamación se puede realizar desde este mismo lunes 6 de julio hasta el próximo 20 de octubre. Para obtener la compensación de los títulos de abono transportes no gastados durante el estado de alarma, se deben seguir los siguientes pasos.

¿La tarjeta reúne las condiciones para solicitar compensación?

Los beneficiarios de esta medida serán los usuarios con tarjetas transporte público personales cargadas con títulos de abono transportes de 30 días o anuales, adquiridos hasta el día 30 de marzo, cuyo uso se haya visto limitado como consecuencia de esta situación. Sin embargo, los títulos adquiridos por entidades o centros de trabajo que gestionan directamente con el CRTM los abonos para sus empleados quedan excluidos de estas condiciones.

De esta manera, "los días no utilizados se contabilizan, siempre, desde el día siguiente a la última validación efectuada por el usuario", subraya el CRTM. Sin embargo, "no se compensan los días no utilizados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de estado de alarma, del 15 de marzo de 2020".

Los usuarios con abono transportes de 30 días pueden realizar una carga equivalente a los días que no han hecho uso de esta tarjeta. Respecto a los abonos anuales, la compensación consistirá en una prórroga de la fecha de vencimiento de tres meses, esto es, hasta marzo de 2021. También tiene que haber sido adquirido hasta el 30 de marzo.

Pasos para solicitar la compensación

"La petición de compensación deberá ser, obligatoriamente, solicitada a través de los medios establecidos por el Consorcio Regional de Transportes y dentro de los plazos previstos", señalan. Si las solicitudes se realizan una vez pasado el 20 de octubre, no se tendrá derecho a compensación.

La solicitud se podrá realizar a través de la web del CRTM disponible en este enlace o contactando con el servicio 012 de la Comunidad de Madrid a través de los siguientes canales:

Chat 012

Correo electrónico: atencionalciudadano@012.org.

Vía telefónica al número 012.

Para solicitar la compensación a través de la web se deberá rellenar un formulario en el que se tiene que indicar el número de serie de la tarjeta en la que estaba cargado el título de abono transportes.

Una vez cumplimentado y enviado el formulario, el sistema devolverá la información del título de compensación que corresponde, indicando el número de días y la zona tarifaria, si se trata de un abono de 30 días, o confirmando la prórroga de tres meses para el abono anual.

¿Cómo cargar el título de compensación?

Los usuarios con abono transportes de 30 días podrán realizar esta carga de la siguiente manera:

Mediante una aplicación desarrollada por CRTM disponible en Play Store. Puedes obtener más información sobre esta 'app' en este enlace.

En los puntos de venta autorizados de la red de venta asistida. Puedes consultarlos en este enlace.

No se podrá realizar la carga en las máquinas de autoventa de Renfe Cercanías o Metro de Madrid, ni en cajeros. "La fecha límite para efectuar la carga del título de compensación será el día 20 de noviembre de 2020".

En el caso de los usuarios con abono anual, una vez aceptada la compensación la prórroga de tres meses se realizará de forma automática. "Se podrá disponer de ella desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021".

Cualquier incidencia que ocurra durante la solicitud u obtención de compensación será atendida, mediante cita previa, en las oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transportes.