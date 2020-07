Un segmento de ADN heredado de los neandertales podría aumentar el riesgo de padecer Covid-19

Hallazgos científicos recientemente publicados apuntan que haber heredado un segmento de ADN proveniente de los neandertales podría aumentar el riesgo de contraer coronavirus. Aunque no se ha confirmado la relación y el estudio todavía es preliminar, los investigadores sostienen que se podría tratar de información clave.

"Datos recientes resultantes de una compilación de 3.199 pacientes hospitalizados por Covid-19 reproducen y encuentran que este segmento de ADN significa el mayor riesgo genético de contraer infección por SARS-CoV-2 de manera grave, requiriendo hospitalización", se lee en el estudio, que aún no ha sido publicado en ninguna revista científica, como refiere The New York Times.

El material genético objeto de estudio abarca seis genes en el cromosoma 3, y ha viajado de forma desconcertante a través de la historia, según los investigadores. Al parecer, se encuentra con mucha frecuencia en los habitantes de Bangladesh, donde lo porta el 63% de la población. En todo el sur de Asia, casi un tercio de las personas ha heredado el segmento neandertal.

En otros lugares del planeta, heredar el segmento es mucho menos común. En Europa, solamente un 8% de la población lo porta, mientras que en Asia Oriental el porcentaje desciende a un 4% y en África es prácticamente inexistente. Todavía no se conoce la razón de esta distribución, pero se especula que el segmento podría ser dañino para el humano moderno y por eso fue desapareciendo con la evolución, apunta el New York Times.

Como apunta el mismo artículo, muchos genes heredados del Homo neanderthalensis son perjudiciales para el Homo sapiens sapiens causando problemas de salud o incluso dificultando la capacidad de tener hijos. Con la evolución, los genes neandertales fueron siendo más raramente encontrados en los humanos, mientras que muchos desaparecieron totalmente.