O avogado dos Franco ve "transfondo político" no xuízo do Pazo de Meirás e defende a "lexítima propiedade"

"O que se defende é unha propiedade dun inmoble, esperamos que non haxa ningunha implicación de tipo político porque é de natureza civil", insistiu.

Así, recalcou que, para esta parte, "o que realmente se trata é a discusión da propiedade dun inmoble que tanto o Estado como o resto das institucións que están acudidas abandonaron por completo no ano 75 e só se acordaron diso 44 anos despois".

"Non se acordaron cando se destruíu, non se acordaron cando se incendiou, cando houbo que reconstruílo e acórdanse agora", apostilou.

De cara á vista, que está previsto que se prolongue até o venres, dixo que o seu obxectivo é "defender o dereito de propiedade" da familia Franco sobre o pazo situado no municipio de Sada.

"Son os lexítimos propietarios que estiveron mantendo e pagando todos os impostos do pazo durante os ultimos 45 anos", sostivo fronte aos argumentos da Avogacía do Estado, que presentou a demanda, e das demais partes que se suman á mesma: a Xunta, os concellos de Sada e A Coruña e a Deputación coruñesa.

VENDA "SIMULADA", SEGUNDO O ESTADO

E é que o debate xurídico, tras unha vista previa celebrada en xaneiro e sen posibilidade de acordo entre as partes, prevese que se centre nos cualificados polas partes como "feitos controvertidos", en particular a escritura do ano 1941 do inmoble. Para a Avogacía do Estado trátase dunha escritura "simulada", fronte á "legalidade" da mesma que defende a familia Franco.

As administracións acudidas sosteñen que a familia do ditador obtivo o inmoble como resultado dun proceso "coactivo", que o pazo se mantiña con fondos públicos, entre eles os do Estado que asumía a xestión do pazo como residencia oficial e que había concellos que colaboraban no seu mantemento ou que pagaron, como o de Ferrol, o pago de impostos de bens e inmobles até mediados dos anos 70.

Nesta primeira sesión do xuízo, na que como demandadas acudiron seis persoas da familia Franco e unha sociedade mercantil, está previsto que declaren este luns o garda hortelano no Pazo de Meirás até 1990; veciños de Meirás; un funcionario do Concello da Coruña e o secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés e de Carmen Franco Polo, tras o falecemento de Francisco Franco.

Tamén o farán o que foi alcalde de Sada desde 1979 até 2007, Ramón Rodríguez Ares e un amigo da familia Martínez Bordiú Franco e sogro dunha das demandadas, persona que asumiu labores de xestión en relación coa rehabilitación do inmoble tras o seu incendio e parcial destrución en 1978.