Arranca la VII edición de Alhambra Venture, el evento de startups más grande del sur de España

Asimismo, también contará con una jornada presencial que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada, una cita con aforo limitado a la que solo acudirán los inversores y las 25 startups finalistas de la edición.

En las seis convocatorias anteriores, Alhambra Venture ha logrado financiación para el 24 por ciento de los emprendedores participantes sumando más de 23 millones de euros, lo que posiciona al evento como uno de los más importantes del sur de España y de Andalucía así como un referente en materia de captación y de financiación para emprendedores.

Con la experiencia acumulada de años anteriores y mucha ilusión, la organización de Alhambra Venture ha conseguido completar un programa excepcional al que se suman más de 95 inversores inscritos y 600 sesiones de mentorización one to one programadas, así como encuentros B2B, Zona Expositiva Virtual, talleres y mucho más.

La organización vuelve a traer primeros espadas en el mundo de la financiación de startups, pitches a inversores, reconocimiento a visires y mesas redondas y charlas entre diferentes especialistas.

Entre los invitados de esta séptima edición encontramos referentes como Eduardo Tinoco, emprendedor en serie y actualmente Manager de Staffing Services en Google; Rudy Aernoudt, figura referente en el ecosistema emprendedor europeo; José Luis López Villén, director de Open Innovation and Partnerships Ecosystem Etisalat; Vincent Rosso, fundador e inversor en compañías como BlaBlaCar España, SeedPop Capital y Consentio y Adrián Garcia, visir de Alhambra Venture y Presidente Global de Endeavor.

Por otro lado y provenientes de los fondos más importantes del panorama español e internacional, asistirán al evento inversores como Lance Talent; Comillas; Padinvest; Lanzadera; Azc Consulting; Soprea; Seed Capital; Samaipata; Nekko; Nuclio Venture Builders; Keiretsu Forum; Aban; Tartesos Venture; Mediadigital Venture; Startup Explore; Encomenda; Wayra, Andalucía Open Future,;The Venture City; Amadix; Faraday; DAD; The crowd Angel; Kibo; La Bolsa Social; Microwave Ventures; Tartesos Venture; Nekko; Keiretsu Forum; Join Capital; Crossroad Biotech; Cabiedes & partners; Axon partners group; Red business Angels Jérez; Invercaria y Western digital.

No faltarán tampoco representantes de Azv Financiación; Crazy4media Venture capital; World bussines angels fórum; Indraventures; Gale venture; The venture city; Seed 100 K The Venture city; Wayout Venture; Prosegur Venture; Avenida Capital; Encomenda; DCN; Red IESE; 15k Angels; Southup Ventures; Wannaseed; Murcia Ban; Swaanlab Ventures; Advira Ventures; Lawesome; Founder; Gou Hub; Be Water Funds; Demium Start Ups; y Keiretsu forum.

LAS STARTUP

La startup galardonada de Alhambra Venture 2019 fue Navlandis, una compañía con un innovador diseño de contenedores marítimos plegables que permite un gran ahorro a empresas, así como el descenso notable de las emisiones de CO2. Durante el último año, su crecimiento ha sido exponencial, consiguiendo cerrar varias rondas de financiación y ganando cada vez más presencia en el mercado internacional.

Este 2020, las 25 finalistas llegan desde las ocho provincias andaluzas y Murcia. Además, entre los proyectos seleccionados, hay participantes de distintos programas de aceleración como Andalucía Open Future y Minerva entre otros.

Las startups que optarán a este premio son Vestigia, Taalentfy, Xtremeai, Fila360, Ecosegundos, Chekin Soluciones Digitales Sl, Solum, Smartbiometrik, Lentistem Biotech, Datlight S.L., Froged, Shapelets, Dropier, Hostandboat, Logístiko, Mykeys Today Sl, Naturcode, Nubentos The Api Marketplace For Health Sl, Timiak Tech, Inveert Smart Planning, Vyootrip Solutions Sl, Ar Vision 2049 S.L., Zero Pro Hero, Grow To Grow, Algae Solutions S.L.y Zinkeat.

Esta nueva edición 2020, organizada por Ideal, contará con el apoyo y el patrocinio de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, BStartup de Banco Sabadell, AJE, ElReferente, AWS Cloud Computing, Cevi Pyme, Red Eléctrica Española, Enisa, Acciona, la Universidad de Granada, Garantia y Oficina española de Patentes y Marcas.

STAND VIRTUALES

Ante la nueva regulación originada por la pandemia del Covid 19, la zona expositiva será virtual: no habrá stands físicos, sino que serán digitales. Más de un centenar de compañías, concretamente 108, expondrán sus empresas a los asistentes. Esta presentación consistirá en un vídeo pitch de tres minutos de duración en el que hablarán sobre su empresa. Estos vídeo pitchs estarán disponibles para todos los asistentes al congreso, ofreciendo la posibilidad de contactar con el expositor mediante reuniones B2B.