Casado llama a los gallegos a las urnas: "Es más seguro ir a votar que tomarse un café en un lugar concurrido"

Quedan solo seis días para las elecciones gallegas y vascas, que ya tuvieron que aplazarse por el coronavirus, y el miedo a éste amenaza con una elevada abstención, sobre todo en Galicia donde desde este lunes un rebrote ha obligado a confinar A Mariña. Sin embargo, tanto Feijóo como Pablo Casado insisten en mandar un mensaje de tranquilidad para que la gente acuda a votar: "Es más seguro ir a votar que tomarse un café en un lugar concurrido", ha señalado el líder del PP este mismo lunes.

En una entrevista en Espejo Público, ha asegurado que ni el PP ni Feijóo tomarían una decisión que "fuera en contra de sus ciudadanos" y ha recordado que el candidato gallego y actual presidente de la Xunta, antes de su actual cargo, fue secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad durante el Gobierno de Aznar y presidente del InSalud, por lo que "tiene experiencia en gestión sanitaria". Además, ha recalcado que el presidente gallego ha sido el que antes ha actuado en comparación con el resto de administraciones con respecto a la pandemia.

Por otro lado, ha restado importancia al hecho de que Feijóo se aleje de las siglas del PP en campaña y ha negado la distancia del presidente gallego con las tesis de Génova: "Feijóo es sinónimo de PP y sinónimo de Galicia", ha expresado, a la vez que ha evitado entrar en polémica por las discrepancias de éste con la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, alegando que desde la portavocía siempre hay un discurso más duro.

En este sentido, ha señalado que Feijóo no le ha pedido que modere el discurso para no perjudicarle en las autonómicas y ha reiterado que en su partido "todos estamos de acuerdo en lo nuclear", si bien el líder gallego reivindica las particularidades de su territorio. Casado confía en que los resultados del 12 de julio en Galicia puedan extrapolarse a nivel nacional porque "las elecciones gallegas siempre han sido antesala de un buen resultado para el PP".

Defiende la colaboración con Ciudadanos

En cuanto a las autonómicas en el País Vasco, ha destacado la buena relación con Ciudadanos, con quien el PP concurre en coalición, y ha afirmado con rotundidad que "Inés Arrimadas siempre ha cumplido su palabra" y se "fía" de ella. "Hay que unir el constitucionalismo", ha defendido.

Considera que durante esta crisis ha tenido una relación con la formación naranja que no ha podido tener con el PSOE y ha rechazado el "mal Gobierno" de Sánchez, que, según él, nunca ha intentado negociar con los populares sino hacerle propuestas cerradas sin nada a cambio. Sin embargo, ha señalado que la imagen que se da en el Congreso no es la que prima en la vida real. "Lo que pasa es que en el Congreso hay una constatación de que hay un Gobierno y una oposición, pero luego hay una colaboración". Eso sí, ha dejado claro que "el PP está siendo la oposición que (Sánchez) nunca fue: colaboradora".

A este respecto, se ha mostrado dispuesto a apoyar las medidas económicas del Gobierno que puedan ayudar a que España salga adelante, aunque en sus planes no está sumarse a los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez tiene previsto sacar con los apoyos de la investidura: "No nos pueden pedir sin saber su planteamiento que nos sumemos a los presupuestos", ha señalado, y ha mandado un aviso: "El PSOE contará con nosotros para cualquier medida que ayuda a construir empleo, pero no podemos ser cómplices de una economía que nos llevaría a la ruina".