Torito desvela, entre lágrimas, que tiene "una enfermedad crónica y letal"

Quique Jiménez, televisivamente conocido como Torito, ha repasado parte de su vida en las escaleras de las emociones de Viva la vida, programa en el que colabora.

Entre las cosas que le atormenta, el reportero contó que tiene mucho miedo a no poder ver crecer a su hijo y explicó el motivo, que no es otro que un tema de salud.

Hace 15 años notó que le faltaba el aire al volver del supermercado. Estuvo dos semanas ingresado y, desde entonces, es enfermo crónico de una enfermedad letal con la que lleva todos estos años luchando. "Cogí un taxi y me fui al hospital, me vieron tan mal que me dejaron ingresado. Ese día me convertí en un enfermo crónico de una enfermedad letal", desveló. "Es difícil hacer reír cuando tu corazón llora", dijo también.

Emma García, que lo entrevistaba en ese momento, se quedó en shock porque, según contó el reportero, nadie en el programa sabía nada al respecto, solamente su marido y sus padres. Además, Torito quiso dejar claro que no va a volver a hablar de este tema.

Además, Torito aseguró que se siente decepcionado con la profesión y con el grupo de comunicación para el que trabaja, ya que no le han dado la oportunidad de crecer como periodista. "Estoy decepcionado con la profesión y con Mediaset", desvelaba. "Creo que me merezco más que salir cinco minutos a hacer el bufón en un programa", dijo, recordando que "yo llamé para estar aquí [en Viva la vida] porque no tenía trabajo".