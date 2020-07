Vuelven los fantasmas del confinamiento tras los rebrotes de Galicia y Cataluña

La decisión de decretar dos confinamientos en un mismo fin de semana en dos autonomías diferentes para atajar los rebrotes pone en jaque el avance de la ‘nueva normalidad’ y genera incertidumbre cuando la temporada vacacional no ha hecho más que comenzar.

Desde hoy, los alrededor de 75.000 habitantes de la comarca lucense de A Mariña tienen prohibido salir de este territorio salvo por motivos laborales o de fuerza mayor. Aunque los mariñanos pueden moverse sin límites dentro de la comarca y no están obligados a permanecer en sus casas, la Xunta recomienda no abandonar el municipio donde residen.

Los casos de coronavirus relacionados con este brote se duplicaron entre el pasado viernes y el domingo hasta alcanzar los 106 positivos, por lo que la Xunta decidió ayer finalmente cerrar la comarca para evitar la propagación a otras zonas y adelantarse a la posibilidad de un crecimiento exponencial.

Las restricciones afectan a 14 municipios, entre ellos Foz, Mondoñedo, Ribadeo, Viveiro, Xove (donde se detectaron los primeros casos el 23 de junio) o Burela. En esta última localidad es donde se concentran "casi todos" los positivos, que tienen una "relación clara" entre sí, apuntó el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña. La mayoría de ellos son jóvenes y presentan síntomas leves o son asintomáticos, con una media de edad de 35 años. Además de restringir las entradas y salidas a la comarca, se ha fijado un límite de 10 personas para reuniones sociales y los locales dedicados a la hostelería reducirán su aforo al 50%.

Las restricciones durarán en principio hasta el viernes (el domingo se celebran elecciones autonómicas), aunque la Xunta insiste en que son prorrogables.

210.000 habitantes de la comarca de El Segrià

Al mismo tiempo, pero unos 900 kilómetros al este, la Generalitat catalana se ha visto en una tesitura similar a la de Galicia y se decidió, tras haberlo negado varias veces durante la semana pasada, a aplicar un confinamiento selectivo en la provincia de Lleida. En este caso, la restricción fue bautizada por las autoridades catalanas como "confinamiento perimetral de nivel 1" y afecta a la comarca de El Segrià, cuya capital es Lleida y donde habitan aproximadamente 210.000 personas. En esencia, las limitaciones son las mismas que en A Mariña: prohibición de "toda salida" de la comarca, recomendación de permanecer en los municipios de residencia y reducir la movilidad a los casos imprescindibles.

Sin embargo, la situación epidemiológica en El Segrià es algo más preocupante que la gallega. Aunque se desconoce la cifra total de positivos que se acumulan en los nueve brotes confirmados en la provincia, ayer se registraron 140 nuevos casos en la región sanitaria de Lleida y el sábado fueron otros 155. Además, los ingresos en el Hospital Arnau de Vilanova, el centro de referencia en esta región sanitaria, se han triplicado en los últimos diez días. Todo ello llevó a las autoridades sanitarias catalanas a decidirse por el confinamiento, una posibilidad que ya había insinuado el jueves Fernando Simón y rechazado la Generalitat.

En principio, las restricciones durarán al menos 14 días, pero la consejera de Sanidad de Cataluña, Alba Vergés, no descarta que puedan ampliarse. "Esperemos que no se tenga que alargar [el confinamiento], pero catorce días tampoco es mucho, desgraciadamente", explicó ayer en una entrevista en la cadena de radio Rac1.

Además, tampoco descartó la posibilidad de obligar a un confinamiento domiciliario en toda la región. "Si la gente es muy consciente de lo que tenemos por delante, que no es ninguna broma, no sería necesario. Pero no podemos descartar nada, nunca", subrayó Vergés.

Y es que la relación entre este brote y el de la vecina Aragón –que no ha llegado a ser confirmada aunque sus similitudes han sido evidenciadas en más de una ocasión por Fernando Simón– y su tamaño podrían haber producido más focos en otras regiones catalanas.

Preguntada sobre si algunos casos detectados en Cataluña central o Girona estaban vinculados a El Segrià, Vergés expresó que "puede ser posible, evidentemente" pero añadió que "no es el motivo principal por el que tomamos la decisión".

Para hacer seguimiento de la situación, la Generalitat ha creado una comisión de coordinación, que presidirá Quim Torra.

Los nuevos focos de coronavirus que van apareciendo por España dejan cada vez a menos comunidades sin rebrotes en su suelo. La última en abandonar esta lista, en la que solo permanecen ya Asturias y La Rioja, fue Madrid, que el viernes confirmó la existencia de un foco con 5 casos leves en una misma oficina.

Según la comunidad, el brote está controlado y todos los contactos identificados. También se ha detectado recientemente un brote en Albacete, con 9 positivos en un mismo edificio que ha tenido que ser confinado.

Tras la incertidumbre que ha seguido a los casos de Lugo y Lleida, Pedro Sánchez quiso enviar un mensaje de "tranquilidad y calma". El presidente defendió que el sistema sanitario está ahora "mucho más preparado" y llamó a, sin "bajar la guardia, ganar la calle, los comercios, las empresas"