Maite y Cristian felicitan desde 'La casa fuerte' a Sofía Suescun y Galdeano le tiende una mano a Kiko Jiménez

El pasado sábado tuvo lugar el cumpleaños de Sofía Suescun. La hija de Maite Galdeano cumplía 24 años, y el debate de La casa fuerte les dio, tanto a Maite como a su hijo, Cristian Suescun, la oportunidad de dedicarle una carta y de hablar con ella en directo.

"Es lo que más quiero en el mundo. Tengo recuerdos de que estábamos todos los días juntos, porque nuestros padres trabajaban mucho!, contó Cristian. "No sabía que él era tan emotivo, creo que antes de estar aquí le daba vergüenza llorar delante de mí", dijo Maite, que también aprovechó para preguntarle a su hija cómo había pasado su cumpleaños.

La protagonista le contó que junto a Kiko Jiménez, y le hizo saber que le gustaba "la amistad" que tiene su madre "con Leticia y con Yola". A lo que Maite contestó que parecen sus "almas gemelas", y que habían hablado de "hacer cosas al salir".

Entonces, Cristian Suescun interrumpió para preguntar por Jessica, su novia, un nombre que se pronuncia en todos los debates y que, según Sofía, "es muy buena" por lo que está aguantando, después de que su pareja dijera en pleno directo no estar enamorado de ella.

Maite y Cristian hablan con Sofía desde la casa (Parte 2) ❤️ #LaCasaFuerte8pic.twitter.com/iwz1YEBE9B — Dani (@danixsuescun) July 5, 2020

"¡A buenas horas preguntas! Tienes que acordarte de ella la última...tienes mucho que aprender de tu hermana", comentó Sofía antes de que Ónega la interrumpiese: yo soy la nueva, vosotros no, y sabéis que no se puede revelar información del exterior.

Por último, Maite Galdeano hizo toda una declaración de intenciones sobre Kiko Jiménez: "Al estar aquí me he dado cuenta de que yo discutía con él por tonterías. Estoy cambiadísima, cariño, ya te contaré de los machirulillos". Aunque en un principio Suescun se mostrara escéptica, finalmente celebró las palabras de su madre: "Me hace muy feliz, tengo clarísimo que es el amor de mi vida y me alegro de que le vayas aceptando".