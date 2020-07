El actor que hizo de gay en High School Musical dice que su papel lo debía haber interpretado un homosexual

Desde la ola de protestas por el racismo en Estados Unidos, muchas voces en el mundo del espectáculo apuntan a que los personajes deben ser interpretados por actores de exacta condición. Ahora, Lucas Grabeel, uno de los actores de las películas de Disney High School Musical, asegura que su personaje, Ryan, tenía que haber sido interpretado por un homosexual.

En declaraciones a TMZ, el intérprete aseguró que, como heterosexual, tiene más oportunidades que los actores homosexuales y por eso, debería dar un paso al lado para que compañeros gays sean quienes consigan esos papeles.

El personaje de Ryan no sale del armario en las películas, pero el director de los filmes reveló hace poco que, en efecto, el personaje está concebido como gay, pero su condición no se dio a conocer porque Disney no estaba preparada para un giro de este tipo.