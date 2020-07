Feijóo: "La prioridad es la seguridad en la salud; cada vez que tengamos que tomar decisiones, las tomaremos"

"Cada vez que tengamos que tomar decisiones, las tomaremos", ha advertido, en un contexto aún marcado por la pandemia, y en el que Galicia ha registrado dos rebrotes, uno en O Barbanza y otro en la Mariña lucense, con 85 infectados.

En un acto electoral de Santiago, a falta de una semana para la cita con las urnas del 12 de julio, Feijóo ha prometido que la Xunta seguirá "trabajando con el mismo rigor, disciplina y seriedad" para "tomar todas las decisiones necesarias para preservar la salud de los gallegos".

"La prioridad número uno es la seguridad en la salud pública. Cada vez que tengamos que tomar decisiones, las tomaremos", ha proclamado, tras recordar que, al igual que en el conjunto de España, mientras que no haya una vacuna, en Galicia "seguirá habiendo problemas" a causa del coronavirus.

Finalmente, ha garantizado que él no va a "dudar" ni a "circunvalar" los problemas, sino que cuando sea preciso tomar una decisión, lo hará sin que le tiemble "el pulso". "No nos tembló el pulso y no nos va a temblar ahora", ha zanjado.