Casal (M. Galeguista) aboga por "un gobierno progresista" en la Xunta, pero "no de espaldas a los votantes del PP"

Con un programa que incluye ejes como la "energía, feminismo, medio ambiente, servicios sociales y rural", Casal ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, que la coalición, si es "decisiva", apoyará un "gobierno progresista", pero cree que hay que "contar también con la gente que votó al PP". "No se puede gobernar de espaldas a los votantes del PP", ha manifestado.

Tras defender que las candidaturas de Marea Galeguista están conformadas por trabajadores, no por "profesionales" de la política, ha explicado que una de las líneas de la coalición que lidera es que "se gobierne desde el Parlamento, contando con todos y trayendo al PP al consenso".

"Que no haya mayorías absolutas, que el PP esté en la oposición. Cuando el PP está en la oposición se abre más a dialogar, sino nunca se prestarían apoyar una ley de ingreso mínimo vital", ha puesto como ejemplo Casal, que entiende que hay que "gobernar desde el Parlamento" y "contar con ellos, en la -eso sí- oposición".

"EN NINGÚN CASO"

Eso sí, ha dejado claro que "no, en ningún caso" formaría parte de un gobierno de Feijóo. "No solo va de votar a Feijóo, sino de construir país, de cambiar las formas de hacer política. Yo sufrí tres años y medio de rodillo y presenté una ley contra la pobreza energética que me llevó tres meses y que no me permitieron tramitar", ha lamentado.

"Pero podremos hablar con ellos, porque si no es presidente, Feijóo se buscará la vida en una fundación o consejo de administración, pero nosotros no permitiríamos que hiciesen con ellos lo que hicieron con nosotros. Vamos a dejarlos hablar, seguro que tienen cosas de interés que decir", ha garantizado.

En opinión de Pancho Casal, era "imprescindible un segundo debate electoral" como el que se celebró el pasado lunes en la CRTVG. A su juicio, también les permitiría dar a conocer su proyecto, que diferencia del de Galicia en Común-Anova Mareas, la coalición en la que están Podemos y Esquerda Unida y con la que confía que no haya "confusión" de papeletas por los nombres.

"LA NUEVA NORMALIDAD, TODO MENOS NORMAL"

"La nueva normalidad tiene que ser de todo, menos normal", ha enfatizado, en la entrevista concedida a Europa Press, Pancho Casal, quien ha vuelto a poner encima de la mesa que Marea Galeguista "va a exigir 10.000 millones de euros" de los fondos europeos para el desarrollo de Galicia en los próximos años. Además, su formación política "garantiza" una "sanidad pública, residencias públicas y una educación pública de calidad".

Una de las cuestiones que, asegura Casal, diferencia esta formación política del resto es que, a "diferencia" de Podemos y Esquerda Unida, "una formación política centrada en Galicia, sin ataduras".

"Vamos a ser muy exigentes, porque la mejor manera de ser solidarios, es ser fuertes", ha subrayado Casal, quien ha recordado los presupuestos presentados por Pedro Sánchez que fueron apoyados por Podemos en 2019 (aunque después se convocaron las elecciones porque no salieron adelante): "Galicia fue absolutamente aplastada. No se puede repetir. Si gobiernan ellos sin depender de Marea Galeguista, no van venir a Galicia los 10.000 millones de euros. Es una diferencia fundamental", ha explicado.

En cuanto al BNG, ha lamentado que "lleva tres años pidiendo" la transferencia de la AP-9 para Galicia, pero desde que "pactaron con Sánchez la investidura, no hablan" de ello. "Por eso yo les llamo el tripartito de Pedro Sánchez. Marea Galeguista no tiene las manos atadas", ha remarcado Casal.

Mientras, ha puesto al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, como cabeza de un gobierno "de burócratas" y ha advertido de que si gobierna el dirigente popular, el Parlamento "seguirá amordazado", frente a la propuesta de su formación de "gobernar desde" la Cámara legislativa.

"Eso es lo que viene a trasladar la Marea Galeguista: capacidad de decisión sin manos atadas, un concepto de soberanismo ciudadano, más amplio que el BNG, sin considerar que haya gallegos buenos y malos, amable", ha incidido el candidato a la Presidencia, quien ha avisado de que "los partidos del tripartido consiguieron derrotar al PP solo en una ocasión" en los años de democracia, por lo que los ha invitado a "mirarse en el espejo.

NO CAMPAÑA EN A MARIÑA

Preguntado por la situación que vive A Mariña, con un rebrote de casos en plena campaña electoral, Pancho Casal ha explicado que hace varios días que los candidatos de la zona "manifestaron que no se puede hacer campaña" en la comarca para preservar las condiciones de salud. "No es prudente", ha explicado, antes de preguntarse si "el gran gestor (en referencia a Feijóo" pensó verdaderamente en un protocolo de rebrotes.

Casal ha incidido en que si Galicia estuvo menos afectada fue "porque está más al oeste" y el elevado número de contagios llegó cuando ya se había implantado el confinamiento para todo el país. "Si nos llegara igual que a Madrid, hubiese sido un desastre, sin circuitos covid, con la atención primaria bajo mínimos, los hospitales de Verín y Monforte sin cubrir plazas...", ha asegurado.

Pancho Casal, a la pregunta de si debe irse más allá y suspenderse los comicios, ha observado que "no hay buena solución". En Marea apoyó que se celebrasen en el mes de julio, mostrándose contrario de que siguiese "un gobierno en funciones dos años más hasta que hubiese vacuna".

Posteriormente a la celebración de esta entrevista, Pancho Casal se ha mostrado más concreto y ha dicho que si hay rebrotes como el de la comarca lucense que impidan que "muchos" ciudadanos ejerzan su derecho a voto, las elecciones "tienen que aplazarse".

"Ahora hay rebrotes controlados, en otoño puede ser mucho más", ha planteado, si bien ha reconocido que "no tienen certezas" y es "imposible" tenerlas. "En julio había más garantías que en otoño. Es más práctico decir lo contrario que dice Feijóo (ha manifestado en relación a los demás grupos políticos), pero hay que hablar con responsabilidad y no hay ninguna certeza", había defendido, previamente..

Casal ha indicado que no ha recibido ninguna llamada de Feijóo (a viernes), aunque cree que "sería lo normal". "Creo que lo normal es que nos dijese el protocolo a desarrollar. Lo normal es que nos contase lo que va a hacer, qué va a hacer el Sergas", ha sostenido Pancho Casal, que en la entrevista con Europa Press ha defendido la "intervención" de Alcoa, la compra del hospital de Povisa y acabar con "el negocio de los cuidados".

A preguntas de Europa Press, Casal ha apostado por impulsar la "carta de los derechos ciudadanos". "Tiene que haber una carta de derechos, como una constitución gallega, que deje claro que los ciudadanos tienen derecho a los cuidados", ha proclamado.